В Саратовской области открыт логоцентр «Фосагро-регион» мощностью 15 тыс. тонн

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Логистический центр крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «Фосагро-регион» открылся в Калининском районе Саратовской области. Мощность комплекса составляет около 15 тыс. тонн.

Открытие логоцентра позволит компании на 30% увеличить поставки удобрений для наших аграриев.

Благодаря логистическому центру фермеры практически со всех районов Саратовской области смогут напрямую закупать более 50 марок удобрений, которые производит компания «Фосагро», средства защиты растений от партнеров «Фосагро-регион» и семена отечественной селекции.

Комплекс стал первым собственным центром «Фосагро-регион» в Саратовской области, четвертым в Поволжье и 34-м в России. До 2025 года объем инвестиций в проект может достигнуть порядка 200 млн рублей.

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