Вторую очередь проекта по производству ароматических диффузоров запустили в подмосковной Дубне

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В Дубне расширили производство оборудования для ароматизации помещений. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания работает с 2018 года. Площадь нового производства составляет более 1,4 тыс. кв. м. В результате расширения штат предприятия увеличится до 50 человек.

Общий объем инвестиций в развитие предприятия на данный момент составляет 480 млн руб.

На территории подмосковной ОЭЗ компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух.

Основным продуктом компании являются автоматические ароматические диффузоры или аромамашины, а также комплектующие к ним, в том числе картриджи с ароматической жидкостью.

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