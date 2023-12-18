В Рязанской области открыт новый детский сад «Знайка» на 224 места

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18 декабря в Дядькове открыли новый детский сад «Знайка». Дошкольное учреждение рассчитано на 224 места.

В трехэтажном здании разместили десять групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В нем также есть спортивный и музыкальный залы, пищеблок, прачечная, медблок, процедурный кабинет, кабинет психолога, комната «Маленький патриот», отдельная котельная, игровые и спортивные площадки.

Дядьковский детский сад «Знайка» был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за 316,5 миллионов рублей.

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