На Донецком комбинате замороженных продуктов построены два цеха и начата модернизация

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Обновлять оборудование начали весной, тогда же на предприятии развернулось строительство новых цехов.

«Раньше у нас было все в одном цехе. Там был и горячий цех, и блины пекли, и пельмени делали. Сейчас построено два новых цеха. Один цех — для дополнительного производства пельменей и вареников, там просто дополнительные мощности будут, ещё один — для блинной линии, раскаточной линии для изготовления слоеного теста для блинов, чебуреков и пирожков. Первый из цехов введён в эксплуатацию, второй будет введён, наверное, в конце декабря — начале января», — сообщил коммерческий директор предприятия Виталий Доброродный.

По его словам, в уже введённом в эксплуатацию цехе обустроен скороморозильный туннель, который нужен для хранения дополнительных объемов продукции.

Ранее сообщалось, что с приходом России комбинат расширил географию поставок и за год удвоил объёмцы производства:

— Было, например, до 200 тонн готовой продукции, сейчас порядка 400-450 тонн. Объем продаж увеличился за счет расширения клиентской базы. Понемногу стали расширять географию сбыта продукции в прошлом году, в этом добавился Крым, Воронеж, Ростов — активно все в этом году началось, — рассказывает Доброродный.

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Как и другие предприятия столицы Республики, Донецкий комбинат замороженных продуктов (ДКЗП) присоединился к свободной экономической зоне с проектом модернизации производства.

«Проект подразумевает создание 51 нового рабочего места (сейчас на предприятии около 240 работников). Капитальные инвестиции составят 47,2 млн рублей, дополнительно предусмотрено 23 млн рублей инвестиционных затрат. Капитальные инвестиции, мы в них сами вкладываем свои деньги, — это закупка оборудования, включая два новых пельменных аппарата, которые делают в пять раз больше, чем те, которые были у нас до этого, блинную линию, которая производит полностью автоматически выпечку и заворот блинов. Машина для производства котлет с начинкой, на территории ДНР такого аппарата ещё нет, может производить как котлеты с любыми начинками — со сливочным маслом, кетчупом, сыром, — так и пирожки, которые мы в дальнейшем сможем жарить», — сказал Доброродный.

В прошлом году предприятию удалось наладить поставки в освобожденные от ВСУ города Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ. Продукция Донецкого комбината замороженных продуктов продается в местных торговых сетях, а также фирменных магазинах.

ДКЗП — один из ведущих производителей замороженных продуктов в регионе. Предприятие основано в 1996 году, сейчас основные мощности находятся в Макеевке. Выпускает более 100 видов продукции, в том числе пельмени, хинкали, блины, вареники, котлеты и другие полуфабрикаты.

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