Волжская ГЭС: модернизация

На сегодняшний день на Волжской ГЭС заменены все 22 гидротурбины и 18 генераторов. Завершить замену всех генераторов планируется в 2026 году.

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Обновленные гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность станции с 2541 до 2734 МВт, а после завершения комплексной модернизации этот показатель возрастет до 2744,5 МВт. Модернизация проходит в рамках Программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов.

На данный момент ведутся работы по замене генератора на гидроагрегате со станционным номером 11. Он эксплуатируется с 1959 года и уже выработал нормативный срок службы. Новый генератор для станции изготовили «Силовые машины» — на заводе «Электросила». Оборудование создано с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики.

В настоящее время на монтажной площадке машинного зала полностью произведены работы по сборке статора. Статор перемещен с площадки и предварительно установлен на фундаментные плиты в шахте генератора. Сейчас на монтажной площадке производится сборка верхней крестовины гидрогенератора.

Завершить замену оборудования на гидроагрегате ст. 11, в соответствии с графиком, планируется в апреле 2024 года. В ходе модернизации будут заменены ротор, статор, подпятник, верхняя крестовина, генераторный подшипник, вспомогательное оборудование.

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