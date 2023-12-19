В Курганинске Краснодарского края открыли новый центр единоборств

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Центр единоборств в Курганинске построили в рамках госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Учреждение оснастили тремя спортивными коврами для занятий единоборствами, раздельными раздевалками с душевыми, тренерским и медицинским кабинетами.

Новый центр передали в оперативное управление спортшколе олимпийского резерва. За последние три года здесь подготовили 11 мастеров спорта из них 2 — международного класса, 23 кандидата в мастера спорта, 677 спортсменов массовых разрядов. В состав сборных команд России по самбо входят 7 воспитанников учреждения.

В Курганинском районе работают четыре муниципальных учреждения спортивной направленности, в которых занимаются более 3,8 тысяч человек. Функционирует Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», за которым закреплено 17 мест. За 2022-23 годы свыше 100 тысяч человек приняли участие в выполнении нормативов, более 33 тысяч — получили знаки отличия. В проекте «Самбо в школу» в 15 общеобразовательных организациях участвует 10 тысяч школьников.

© admkrai.krasnodar.ru

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