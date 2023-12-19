Огненная «Череповчанка»: Самая современная домна России

«Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний, в 2020 году ввела в строй доменную печь № 3 (ДП-3) на площадке Череповецкого металлургического комбината

Новой печи было присвоено имя «Череповчанка» (выбрано жителями города). Она способна выпускать более трех млн тонн чугуна в год. Агрегат является вторым по объемам выпуска чугуна на ЧерМК после «Северянки» — крупнейшей доменной печи в Европе.

Я побывал в литейном дворе этой громадины, смотрите видео далее…

Строительство новой доменной печи стало для «Северстали» крупнейшим инвестиционным проектом десятилетия. Его стоимость составила более 34 млрд рублей. ДП-3 является уникальной печью для отечественной металлургии. Профиль новой доменной печи позволяет применять в металлошихте до 80% железорудных окатышей.

Выполнение большинства технологических операций на ДП-3 автоматизировано. При этом, значительное количество IT-разработок принадлежит сотрудникам «Северстали».

Ключевой экологический объект домны — система аспирации, необходимая для очистки воздуха и рабочих мест от пыли. Что делает «Череповчанку» одной из самых чистых в мире.

©Видео с youtube.com

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