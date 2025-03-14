«Северсталь» начала выпуск труб большого диаметра со стеклотермопластовым покрытием

«Северсталь» начала выпуск труб большого диаметра со стеклотермопластовым покрытиемСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания «Северсталь» начала производство первого крупного заказа на выпуск труб большого диаметра с инновационным защитным покрытием «Кольчуга» для ключевого клиента — компании «Газпром». Эти трубы, оснащенные стеклотермопластовым покрытием, производятся на Ижорском трубном заводе, который входит в структуру «Северстали» и расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Всего планируется выпустить 4 тысячи тонн труб с таким покрытием. Трубы с защитным слоем «Кольчуга» предназначены для строительства подводных переходов в скальных грунтах с применением технологии горизонтального направленного бурения и метода Direct Pipe.
«Выполнение такого заказа — это ответственный шаг на пути освоения нового вида продукции, который откроет для компании новые возможности для применения современных технологий в газовой и нефтяной отрасли. Компания „Северсталь“ занимает лидирующую позицию в освоении инновационной технологии покрытия „Кольчуга“, что подчёркивает её стремление к новаторству и улучшению технологий в сфере строительства трубопроводов. Применение труб с таким покрытием — не только увеличит безопасность и надёжность инфраструктурных проектов, но и открывает новые возможности для всей отрасли», — отметил директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали» Дмитрий Горошков.
Новый вид продукции был освоен совместно с компанией АО «МЕТАКЛЭЙ» — ведущим российским производителем полимерных композиций для изоляции металлоизделий. «МЕТАКЛЭЙ» является разработчиком и обладателем патента как на технологию, так и оборудование для нанесения инновационного стеклотермопластового покрытия поверх заводского полиэтиленового с целью его защиты при дальнейшей эксплуатации труб.
Трубы с защитным стеклотермопластовым покрытием «Кольчуга» используются при прокладке магистральных газопроводов в тяжелейших условиях, таких как скальные или мерзлые грунты, переходы под естественными и искусственными преградами — то есть там, где нет возможности выполнить прокладку трубопровода траншейным методом.
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