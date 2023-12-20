На челябинской птицефабрике внедрили новое оборудование по упаковке яиц

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Челябинская компания «Рэди Робот» (резидент «IT-Park74») разработала оборудование для автоматизации конечного цикла упаковки яиц под маркой Ready Pack, которое применяется на птицефабрике «Чепфа» (Челябинск).

Разработка дает возможность производителям яиц обеспечить стабильную производительность, улучшить безопасность и уменьшить затраты на материалы. Одна установка способна заменить 50 рабочих на производстве, что в условиях дефицита кадров очень важно. Кроме того, автоматизация снижает себестоимость, а также позволяет сократить количество ошибок, возникающих из-за человеческого фактора.

«По сравнению с другими отраслями пищевой промышленности яичные производства наименее автоматизированы. На большинстве птицефабрик имеется яйцесортировочная машина, но дальше — на трудоемких участках упаковки яиц, преобладает ручной труд. Но и там не хватает рук. Всем известно о нехватке рабочих в пищевой отрасли, оттоке трудовых мигрантов после снижения курса рубля и удорожании ручного труда. В таких условиях роботы и автоматизированные системы — не просто средства оптимизации, они становятся основными средствами производства, без которых сложно гарантировать стабильность поставок яйца на рынок», — пояснил генеральный директор «Рэди Робот» Денис Потепалин.

Автоматизированная линия упаковки яиц начинается с системы выкладки яиц на конвейерную линию, где роботы заменяют от шести рабочих, работающих в две смены. После выхода из яйцесортировочной машины Moba, продукция направляется на два участка: в систему групповой укладки грохоток в короб — здесь роботы заменяют от 12 человек и в систему укладки некондиции на паллету, где роботы заменяют четырех человек.

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Одновременно с этим, система формирования и транспортировки гофрокороба подает картонные коробки в систему групповой укладки — на этом участке дефицит шести рабочих закрывает один робот. Упакованные короба транспортируются к системам заклейки и маркировки коробов, оснащенным автоматизированными машинами, заменяющим восемь человек. Готовые короба автоматически сортируются по размеру в системе укладки паллет. После укладки коробов, роботом, заменяющим 12 человек, работающих в две смены, паллета перевозится в систему, где производится обмотка в транспортировочную пленку — здесь автоматический паллетообмотчик заменяет четырех человек в две смены.

Инвестиционные вложения в автоматизированные системы окупаются в период от одного года до трех лет, благодаря снижению затрат на рабочую силу, материалы и росту производительности. Увеличение дохода в период повышенного спроса возможно даже без увеличения розничной цены на продукцию.

https://readypa.../upakovka-yaits

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