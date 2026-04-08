Челябинская компания «Рэди Робот» (интегратор и разработчик автоматизированных систем) завершила проект по роботизации производства компании в Беларуси. Речь идет об автоматизации процесса укладки железных евробанок и картонных коробов. В результате производительность выросла почти в 2 раза, сообщает пресс-служба ФРП региона.

Выбор в пользу российских специалистов заказчики сделали после знакомства с их решениями в выставочном павильоне Челябинской области в Минске.

В регионе большое внимание уделяется и подготовке высококвалифицированных кадров в сфере робототехники. Благодаря выставочным павильонам в Беларуси, Узбекистане и Азербайджане о возможностях компаний-интеграторов узнают в других регионах и странах.

За восемь месяцев инженеры из Челябинска полностью изменили работу линии белорусского предприятия, внедрив автоматизированные системы. В итоге производительность линии выросла с 8-10 до 18 паллет в час.

«Мы накопили большой опыт установки роботизированных систем. А главное, у нас есть такое преимущество, как развитая система господдержки на разных уровнях. Не в каждом регионе создаются такие комфортные условия для развития новых технологий и промышленных направлений, как у нас на Южном Урале. Мы благодарны региональному Минпрому, от специалистов которого очень вовремя узнали о возможности представить свои компетенции в выставочном павильоне в Беларуси», — рассказывает коммерческий директор компании «Рэди Робот» Денис Чукин.

Для Челябинской области Республика Беларусь является значимым партнером. Важное место в двусторонней повестке занимают вопросы промышленной кооперации и создания совместных предприятий.

