Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе
Группа НЛМК реализовала модернизацию обогатительного оборудования на Стойленском ГОКе. На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн т в год и производство железорудного концентрата на 1 млн т в год.
Объем инвестиций составил более $100 млн.
Проект направлен на полное обеспечение железорудным сырьем Новолипецкого металлургического комбината.
В условиях действующего производства были установлены четыре новые мельницы с увеличенным на 15% объемом барабана. В базовые узлы мельниц также внесены конструктивные изменения для повышения надежности и долговечности оборудования.
В 2024 году планируется заменить еще две мельницы на первой технологической секции обогатительной фабрики.
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