Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе

© nlmk.com

Группа НЛМК реализовала модернизацию обогатительного оборудования на Стойленском ГОКе. На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн т в год и производство железорудного концентрата на 1 млн т в год.

Объем инвестиций составил более $100 млн.

Проект направлен на полное обеспечение железорудным сырьем Новолипецкого металлургического комбината.

В условиях действующего производства были установлены четыре новые мельницы с увеличенным на 15% объемом барабана. В базовые узлы мельниц также внесены конструктивные изменения для повышения надежности и долговечности оборудования.

В 2024 году планируется заменить еще две мельницы на первой технологической секции обогатительной фабрики.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.