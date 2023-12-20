В Алтайском крае собран рекордный урожай гречихи

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По предварительным данным труженники села Алтайского края намолотили 929 тысяч тонн гречки. Что составляет примерно половину урожая гречихи в стране.

Это на 100 тысяч тонн больше 2022 года. За всю историю региона такого сбора гречки в регионе ещё не было.

88% урожая гречихи отнесено к I и II классам качества.

Несмотря на сложные погодные условия, сельхозтоваропроизводители Алтайского края получили около 4,7 миллиона тонн зерна, 1,3 миллиона тонн сахарной свеклы и порядка 1,5 миллиона тонн масличных культур. Регион в очередной раз обеспечил более половины общероссийского производства гречихи. Под эту культуру было выделено 700 тысяч га земли.

Традиционно Алтайский край является основным регионом России по сбору гречихи. Гречиха для алтайских сельхозтоваропроизводителей имеет статус высокорентабельной культуры.

В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края отметили, что в этом сезона высокую прибыльность имеют, в первую очередь, масличные культуры — в особенности рапс, соя и лен, а среди зерновых наиболее рентабельной культурной выступает гречиха.

Интересно, что по показателю маржинальности производства гречихи ситуация в Алтайском крае выглядит позитивно в сравнении с общероссийской тенденцией — в целом по стране в 2023 году наблюдалось снижение доходности возделывания гречихи.

Спрос на алтайскую гречку остаётся стабильно высоким. За 11 месяцев 2023 года экспорт зерновых и зернобобовых из региона вырос на 9,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В этом году регион значительно нарастил экспорт гречихи, ячменя и бобовых культур.

© altagro22.ru

© www.zol.ru

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