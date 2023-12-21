Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начал работу в белгородском Губкине

© gubkin.city

20 декабря в Губкине Белгородской области прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Пульс» Спортивной школы № 3.

Настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол и регби. Новый ФОК — теперь ещё одно подразделение спортивной школы № 3. Её воспитанники получили возможность заниматься в современных и комфортных условиях. Да и вопросов с расписанием теперь будет меньше.

«Пульс» стал подарком для губкинцев за победу на Первом летнем параде физкультурников в 2022 году. Деньги регион выделил в рамках социально-экономического партнёрства между компанией «Металлоинвест» и правительством Белгородской области . А название будущему комплексу выбирали всенародным голосованием .

Все тренировки просто не помещались в расписание занятий на основных спортивных базах города. Ведь только в нашей школе 1 000 детей. Благодаря этому комплексу вопрос будет полностью решён. А в сентябре мы спокойно примем новых ребят, не переживая о том, как и где всех разместить, — пояснил директор ДЮСШ № 3 Алексей Потешкин.

ФОК построили меньше, чем за год. Ещё в феврале между Губкинской СОШ (бывшая школа № 12) и школой № 3 была открытая спортивная площадка. Сейчас здесь двухэтажное строение с объёмными элементами на фасаде и подсветкой. На площади более 2 000 квадратных метров разместили административную часть, тренерские комнаты, класс для теоретических занятий, раздевалки с душевыми, а главное — зал для настольного тенниса и универсальный игровой спортивный зал.

Про последний стоит сказать отдельно. Это своеобразный трансформер. Баскетбольные стойки с электронным табло поднимаются к самому потолку, когда в них нет необходимости, для того, чтобы в зале одновременно могли безопасно заниматься две группы спортсменов, опускается специальное разделительное полотно, футбольные ворота — переносные, предусмотрены закладные для волейбольной стойки, на полу сразу три разметки. Важный момент — объект сделали доступным для маломобильных: тренировки будут посещать ветераны и люди с ОВЗ.

В физкультурно-оздоровительном комплексе планируют не только тренироваться. Всё соответствует тому, чтобы зал сертифицировали и внесли в реестр Минспорта. Это даст возможность проводить на площадке соревнования регионального и межрегионального уровней.

© gubkin.city

© gubkin.city

© gubkin.city

© gubkin.city

© gubkin.city

© gubkin.city

https://deminfo...itelny-kompleks

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