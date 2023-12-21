«Мираторг» запустил в Брянской области новую производственную базу «Пильшино»

© miratorg.ru

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в Выгоничском районе новую производственную базу «Пильшино». Новый комплекс призван повысить качество обработки сельхозугодий, обеспечить эффективную кормозаготовку для животных на откормочной площадке и фермах по выращиванию крупного рогатого скота, а также создать комфортные условия в сельской местности для работы 400 человек, сообщила пресс-служба компании.

В создание комплекса компания инвестировала 200 млн рублей.

Запуск производственной базы «Пильшино» в Выгоничском районе помимо повышения эффективности заготовки кормов для КРС на площади более 24 тыс. га позволил разместить автоколонну на 200 грузовиков, обслуживать дорогостоящую технику, сократить простои, обеспечить правильное хранение техники и гарантированно подготовить её к сезону в срок и без потерь.

Каждая деталь ремонтной зоны и административно-бытового помещения проработана с учётом удобства сотрудников. Ремонтная зона обогревается, оснащена грузоподъемными балками, мощной вытяжной системой вентиляции. Административно-бытовой блок помимо просторных кабинетов с современной компьютерной техникой и видео-конференц-связью имеет две оснащенные комнаты отдыха и приема пищи, вместительные раздевалки, просторные душевые и туалетные комнаты, прачечную, сушилку.

Брянская область является одним из ключевых партнеров компании «Мираторг». Здесь агрохолдинг развивает производство говядины по принципу полного цикла, а также производит мясо птицы, занимается растениеводством, производством комбикормов и премиксов, свиноводством, приступил к созданию предприятия по производству семенного картофеля высших категорий. Реализация проектов позволила создать 12 тысяч рабочих мест в сельской местности. Налоговые отчисления компании только в региональный бюджет в текущем году превысят 1,4 млрд рублей.

Ближайшие планы агрохолдинга связаны с вводом новых линий по выпуску готовой еды на заводе кулинарных блюд в Выгоничском районе, а также обеспечением экологической безопасности действующих производств: строительством и модернизацией ряда объектов по экологической очистке производственных стоков и переработке продуктов животного происхождения.

© miratorg.ru

Фото — https://mirator...tvennuyu_bazu_/

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