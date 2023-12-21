Станции скорой помощи в Удмуртии получили новые машины

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Больницы Удмуртии получили 17 новых автомобилей (5 УАЗов и 12 «Газелей») скорой медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба Главы региона, они отправятся в Кез, Нылгу, Пычас, Селты, Алнаши, Глазов, Сарапул, Воткинск и Ижевск.

Транспорт оснащен дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, кислородными ингаляторами.

В настоящее время автопарк скорой медицинской помощи Удмуртии состоит из 251 автомобиля, из которых 162 — со сроком эксплуатации более 5 лет.

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