«Уралкриомаш» сертифицировал новый вагон-цистерну для нафтила

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Предприятие «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» получило сертификат соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на новый железнодорожный вагон-цистерну модели 15-5107.

Вагон предназначен для транспортирования светлых нефтепродуктов, в частности нафтила, под избыточным давлением азота по магистральным железным дорогам колеи 1520. В рамках государственного контракта с АО «ЦЭНКИ» модель разработана с целью обеспечения транспортировки, хранения и выдачи ракетного топлива (нафтила) на космодроме «Восточный».

Вагон-цистерна отличается от прежних изделий емкостью, выполненной из коррозионностойкой стали. Элементы оборудования, контактирующие с нафтилом, нейтральны, что обеспечивает чистоту и качество перевозимого продукта. Цистерна модели 15-5107 герметична, имеет верхний «слив-налив» и рабочее давление 0,5 МПа. Модель имеет вместимость котла не менее 85 м3. Эксплуатационная надежность в диапазоне температур окружающего воздуха от -60 до +50 °С.

При проектировании использовались конструкции разъемных соединений, обеспечивающих полное отсутствие утечек продукта при рабочем давлении. В работе вагона-цистерны применяются только чистые кондиционные газы, таким образом, вредного воздействия на окружающею среду сбросы в атмосферу не оказывают. Вагон-цистерна полностью соответствует безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

«Изготовленное изделие абсолютно новое в линейке продукции предприятия. Разработан вагон-цистерна по индивидуальному техническому заданию заказчика. Аналога данной модели вагона для транспортировки нафтила на сегодняшний день в России нет», — рассказал генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

«В настоящее время АО «Концерн «Уралвагонзавод» — безусловный лидер по производству высокотехнологичной продукции на рынке железнодорожного подвижного состава, оригинальных запасных частей и комплектующих. На всех этапах производственной цепочки осуществляется контроль качества и безопасность изготавливаемых изделий, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивый спрос на продукцию гражданского назначения», — отметил и.о. заместителя генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов.

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