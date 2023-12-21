В Иркутске сдано обстановочное судно проекта 3052 «Александр Оглоблин»

Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно проекта 3052 «Александр Оглоблин», построенное на мощностях ООО «МТ-Групп» (Санкт-Петербург) по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

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Судно класса РРР «X О-ПР 2.0 (лед 20)» для Администрации Байкало-Ангарского бассейна, стало девятым в серии из 10, строящихся по государственному контракту от 2020 года.

Обстановочные теплоходы проекта 3052 класса РРР «О-ПР 2.0 (лед 20)» строятся по государственному контракту в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Контракт предусматривает строительство 10 судов проекта. Строительство серии ведется на четырех судостроительных предприятиях: нижегородской верфи «Р-Флот», Жигаловской РЭБ в иркутском поселке Жигалово, Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе в Томской области и «Благоверфи» в Амурской области.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «МТ-Групп» (Санкт-Петербург). Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ГЦКБ «Речфлота»).

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