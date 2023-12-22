Аэропорт Саранска получил возможность обслуживать международные рейсы

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Минтранс России и ФГКУ «Росгранстрой» завершили техническое оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту Саранска. Аэропорт столицы Республики Мордовия готов принимать и отправлять международные рейсы на постоянной основе, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«21 декабря 2023 года межведомственная комиссия признала воздушный пункт пропуска Саранск соответствующим всем требованиям после техоснащения, инфраструктура готова к приёму международных рейсов», — заявили в аэропорту.

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу в аэропорту Саранска была создана временная инфраструктура пункта пропуска через границу для международного авиасообщения. Сейчас, благодаря реализации проекта по техническому оснащению созданы условия для выполнения авиакомпаниями международных рейсов на постоянной основе.

Новая инфраструктура пункта пропуска расположилась в реконструированном пассажирском терминале. Здесь установлено семь кабин паспортного контроля, две из которых предназначены для маломобильных групп граждан. Пункт пропуска оснащён интеллектуальными системами пограничного и таможенного контроля, оперативного теленаблюдения, контроля и управления доступом и другим современным оборудованием. Площадь пункта пропуска составила более 4000 кв. м, пропускная способность — 140 пассажиров в час.

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