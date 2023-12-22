ЧЭРЗ модернизирует производство

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Челябинский электровозоремонтный завод (ЧЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») в рамках реализации инвестиционной программы 2023 года закупил новое оборудование для основных и вспомогательных цехов.

Завод приобрел стенды для проверки автоматических выключателей, настройки токоприемников, а также индукционный нагреватель для демонтажа внутренней обоймы моторно-осевого подшипника колесной пары, сообщает пресс-служба АО «Желдорреммаш».

Также за 2023 год проведена значительная работа по модернизации сварочных работ. Введено в эксплуатацию оборудование для аргонодуговой сварки, полуавтоматы с источниками жидкостного охлаждения, сварочные аппараты с воздушным охлаждением для аппаратного, тележечно-разборочного и механического цехов.

Начато развитие перспективного направления — ремонт колесной пары с подшипниками качения для электровозов серии 2ЭС6 и 3ЭС4К. В связи с этим разработана перспективная программа обновления станочного парка колесного цеха, которая включает в себя замену токарно-карусельных и фрезерных станков в следующем году, а также установку специализированного оборудования для наплавки колесных пар.

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