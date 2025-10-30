Производство грунтосмесительных установок запущено в России
В условиях активного развития политики импортозамещения российские производители все чаще демонстрируют способность не просто заменять иностранные аналоги, но и создавать конкурентоспособное, высокотехнологичное оборудование, способное укрепить промышленную независимость страны.
Одним из наиболее ярких примеров таких предприятий является ООО «Завод ТАТМАШ» — динамично развивающийся производитель дорожно-строительной техники, который делает ставку на собственные разработки и передовые инженерные решения.
Российские технологии в производстве смесительного оборудования
С 2021 года ТАТМАШ ведет производство дорожно-строительного оборудования на собственной площадке в Республике Татарстан. За короткий срок компания сформировала полный цикл проектирования, сборки и испытаний техники, а также стала постоянным участником ключевых российских и международных отраслевых выставок.
Одним из ключевых направлений деятельности завода стало создание грунтосмесительных установок (ГСУ), по своим техническим характеристикам сопоставимых с лучшими мировыми аналогами.
Серия ГСУ «Стандарт» — установки производительностью от 300 до 800 т/ч, которые по своим эксплуатационным и конструктивным параметрам не уступают европейским моделям, при этом предлагаются рынку по более доступной цене.
Путь к 100% локализации
Серия ГСУ Стандарт включает следующие основные узлы:
— агрегат питания;
— систему конвейеров;
— смеситель непрерывного действия;
— системы подачи цемента, воды и битумной эмульсии;
— бункер готовой смеси;
— кабину оператора.
На сегодняшний день все элементы установки производятся в России, за исключением высокотехнологичного смесителя. В этом направлении завод активно ведет собственные разработки, чтобы в ближайшие годы достичь полной локализации производстваи полностью заменить импортные агрегаты отечественными аналогами.
Заключение
Опыт ТАТМАШ убедительно доказывает: политика импортозамещения в высокотехнологичных отраслях может быть не просто успешной, но и стать драйвером инновационного развития.
Компания не ограничивается реверс-инжинирингом зарубежных решений — она создает собственное оборудование, способное уверенно конкурировать на мировом рынке.
Развивая инженерные компетенции, ТАТМАШ делает весомый вклад в укрепление технологического суверенитета России и формирование новой промышленной культуры — культуры, основанной на профессионализме, инновациях и уверенности в своих силах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Сделано в России — сделано с гордостью! Зимой от ...ёжное и точное оборудование. Комплекс для производства ПСС ТАТМИКС-150
- Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») в рамках расширения... нарезки металлических заготовок, сведя к минимуму участие операторов.
- На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит ...н для изготовления штамповой оснастки под изделия машиностроительной части.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0