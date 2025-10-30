В условиях активного развития политики импортозамещения российские производители все чаще демонстрируют способность не просто заменять иностранные аналоги, но и создавать конкурентоспособное, высокотехнологичное оборудование, способное укрепить промышленную независимость страны.

Одним из наиболее ярких примеров таких предприятий является ООО «Завод ТАТМАШ» — динамично развивающийся производитель дорожно-строительной техники, который делает ставку на собственные разработки и передовые инженерные решения.

Российские технологии в производстве смесительного оборудования

С 2021 года ТАТМАШ ведет производство дорожно-строительного оборудования на собственной площадке в Республике Татарстан. За короткий срок компания сформировала полный цикл проектирования, сборки и испытаний техники, а также стала постоянным участником ключевых российских и международных отраслевых выставок.

Одним из ключевых направлений деятельности завода стало создание грунтосмесительных установок (ГСУ), по своим техническим характеристикам сопоставимых с лучшими мировыми аналогами.

Серия ГСУ «Стандарт» — установки производительностью от 300 до 800 т/ч, которые по своим эксплуатационным и конструктивным параметрам не уступают европейским моделям, при этом предлагаются рынку по более доступной цене.

Путь к 100% локализации

Серия ГСУ Стандарт включает следующие основные узлы:

— агрегат питания;

— систему конвейеров;

— смеситель непрерывного действия;

— системы подачи цемента, воды и битумной эмульсии;

— бункер готовой смеси;

— кабину оператора.

На сегодняшний день все элементы установки производятся в России, за исключением высокотехнологичного смесителя. В этом направлении завод активно ведет собственные разработки, чтобы в ближайшие годы достичь полной локализации производстваи полностью заменить импортные агрегаты отечественными аналогами.

Заключение

Опыт ТАТМАШ убедительно доказывает: политика импортозамещения в высокотехнологичных отраслях может быть не просто успешной, но и стать драйвером инновационного развития.

Компания не ограничивается реверс-инжинирингом зарубежных решений — она создает собственное оборудование, способное уверенно конкурировать на мировом рынке.

Развивая инженерные компетенции, ТАТМАШ делает весомый вклад в укрепление технологического суверенитета России и формирование новой промышленной культуры — культуры, основанной на профессионализме, инновациях и уверенности в своих силах.