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Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш — БКЗ» — одно из крупнейших предприятий России по производству котельного и вспомогательного энергетического оборудования. Сегодня предприятие переживает важный этап: масштабная модернизация производства открывает перед заводом новые перспективы. Что уже сделано и какие технологии появятся здесь в ближайшее время — читайте в материале.

Завод сегодня

«Сибэнергомаш — БКЗ» — это предприятие, которое сочетает в себе богатую историю, опыт и современный подход к решению задач. Благодаря стратегическим партнерствам, участию в федеральных программах и вниманию к своим сотрудникам, завод остается стабильным и надежным работодателем, а также значимым игроком в области энергетического машиностроения.

Что касается мощности поставленного заказчикам оборудования, то можно сказать, что 25% электрической и 40% тепловой энергии в России и странах СНГ вырабатываются на оборудовании производства Барнаульского котельного завода.

Из отборов КОМ НГО-1 и КОМ НГО-2 по Сибири «Сибэнергомаш — БКЗ» выиграл 70% объема котельного оборудования и уже приступил к реализации. Это обеспечило основную загрузку завода на 2025-2026 годы.

В настоящее время предприятие «Сибэнергомаш — БКЗ» быстро реагирует на изменения спроса, корректируя ассортимент и объемы выпуска продукции, разрабатывает индивидуальные решения под потребности клиентов, улучшает сервис. Усиленное внимание к качеству продукции помогает заводу удерживать доверие клиентов и оставаться конкурентоспособным на рынке.

Одной из ключевых задач компании остается поддержание благоприятной рабочей среды, где сотрудники могут чувствовать себя уверенно. В последние годы здесь значительно увеличили уровень оплаты труда, а также ввели дополнительные меры социальной поддержки, что делает работу на предприятии более привлекательной и стабильной.

На предприятии ввели бесплатное питание, доставку сотрудников на работу и другие меры компенсации. Развивается корпоративная культура, что в свою очередь ведет к повышению удовлетворенности трудом, снижает текучесть кадров, создает атмосферу доверия, уважения и сотрудничества.

В октябре 2024 года на заводе сменился генеральный директор. Пост принял Александр Каменев — опытный управленец с 20-летним стажем работы в машиностроении. До этого он работал заместителем гендиректора по операционной деятельности.

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Вступив в должность, Каменев сразу задал курс на обновление мощностей:

— На текущий момент выполнен ряд строительно-монтажных и ремонтных работ, исчисляемый тысячами квадратных метров, обновлена часть морально устаревшего и изношенного оборудования. В новом и последующих годах стоит задача увеличения темпов модернизации и расширения производственных мощностей предприятия.

Что уже сделано

В 2024 году на предприятии выполнили ремонт кровли производственных корпусов общей площадью 2 300 кв. м, заменили остекление светоаэрационных фонарей общей площадью 2 000 кв. м, произвели замену витражного остекления производственного корпуса общей площадью 930 кв. м и работу по устройству современных полов общей площадью 2500 кв. м.

Помимо этого, выполнили восемь фундаментов под установку нового оборудования, смонтировали 840 м нового железобетонного ограждения по периметру предприятия.

Также продолжили переоснащение центральной заводской лаборатории — приобрели машину для испытания конструкционных материалов на растяжение, дефектоскопы для ультразвукового контроля, оборудование для подготовки образцов и травления.

Главным технологическим прорывом 2024 года стало приобретение новой линии продольной резки металла стоимостью более 33 млн рублей. Оборудование сделало производство энергетического оборудования более автономным и эффективным.

Приобретен новый вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, обеспечивающий точность в изготовлении деталей, сокращающий потери материалов и время производства, поставлено более 30 единиц новых сварочных аппаратов и 18 единиц нового оборудования для основного и вспомогательного производств.

Что впереди

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На 2025 год завод ставит перед собой еще более амбициозные цели и уже приступил к их выполнению. Так, в этом году предстоит продолжить ремонт кровли производственных корпусов общей площадью 11 тыс. кв. м, заменить остекление световоздухообменных фонарей площадью 10 тыс. кв. м, а также заменить витражное остекление производственного корпуса площадью 930 кв. м.

Помимо этого, в планах — продолжить укладку промышленных полов в производстве котельного оборудования площадью 10 тыс. кв. м, провести капитальный ремонт душевых помещений площадью 500 кв. м.

Также планируется выполнить работы по благоустройству заводской территории: уложить дорожное покрытие и отремонтировать отмостки зданий.

В текущем и последующих годах стоит задача увеличения темпов модернизации и расширения производственных мощностей предприятия, в том числе предстоит закупить более 17 единиц нового оборудования.

Все это — не просто ремонт и обновление станков. «Сибэнергомаш — БКЗ» делает серьезную ставку на эффективность, качество и импортозамещение. Технологическое обновление, стратегические партнерства и грамотное руководство делают его не просто крупным игроком, а одним из уверенных лидеров отрасли.

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