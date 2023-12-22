Новый электропоезд ЭП3Д начал курсировать в Иркутской области

© gudok.ru

На Восточно-Сибирскую железную дорогу поступил состав электропоезда модификации ЭП3Д в шестивагонном исполнении. С 21 декабря он начал курсировать на маршруте Кая — Черемхово в Иркутской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Это уже девятый поезд серии ЭП3Д, поступивший на полигон магистрали за последние три года. В нем шесть вагонов, оснащенных инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Кроме того, у каждого пассажира есть возможность зарядки гаджета от usb-розеток, расположенных под креслами.

Напомним, что поезда серии ЭП3Д — это современные, комфортабельные электрички, полностью разработанные и собранные в России. Они соответствуют передовым стандартам обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных.

Отметим, что на Восточно-Сибирской железной дороге ежемесячно увеличивается пассажиропоток. Так, с начала года в пригородном сообщении в границах ВСЖД перевезено 8,5 млн пассажиров. Это на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.