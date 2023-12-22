Новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути зафиксирован в этом году

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Новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) зафиксирован 21 декабря — перевезено 35 млн тонн грузов. В прошлом году этот показатель составил 34,117 млн тонн, сообщили в «Атомфлоте».

В ночь с 20 на 21 декабря в порт Мурманск дизель-электроход «Талнах» доставил 13 тыс. тонн груза. Именно это позволило достичь показателя 35 млн тонн. В истории современной России рекорд перевозок по СМП был поставлен в 2021 году: было перевезено 34,9 млн тонн.

В прошлом году, несмотря на значительный рост перевозок российских компаний, падение транзитного грузопотока вследствие геополитических факторов превысило 90%. Уже в этом году был поставлен новый рекорд — рекорд транзитного грузопотока, который был полностью восстановлен: перевезли 2 млн 127 тыс. тонн. Этот груз был перенаправлен с Суэцкого канала на Северный морской путь.

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