Перевозки негабарита с новой скоростью: Инновационный калькулятор

Российская транспортная компания Fram Project представила свой калькулятор по расчету стоимости доставки негабаритных грузов с моментальным расчетом.

Расчет осуществляется по нескольким обязательным параметрам, свойственных любому грузу: пункты доставки и размеры груза. Главная особенность разработанного продукта — это визуальное отображение габаритов груза на трале и отображение машин следования, если они необходимы для доставки, что дает ясное понимание необходимости дополнительных затрат на всем маршруте.

https://framproject.com/kalkulyator-perevozok/

Калькулятор не просто оптимизирует время на расчеты стоимости доставки, но и открывает двери к уникальным функциям, которых нет у конкурентов. Очень удобно сделать расчет и просто отправить ссылку с уже рассчитанной стоимостью.

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