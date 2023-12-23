В Астраханской области запустили завод по производству рыбных кормов

20 декабря состоялось торжественное открытие завода «БИФФ» по производству рыбных кормов в Астраханской области.

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В производстве используются рецептуры, разработанные учёными АГТУ под руководством профессора главы лаборатории Сергея Владимировича Пономарёва, он — научный руководитель предприятия.

Участники церемонии стали свидетелями выпуска первой партии кормов для осетровых. Завод изготавливает экструдированные корма в виде гранул из высококачественного отечественного сырья для осетровых пород, клариевого сома, тиляпии и других видов рыб. Корм сбалансирован по аминокислотному составу в соответствии с видом, возрастом и массой рыбы. Мощность производства — 1,2 тонн корма в час.

Среди потребителей кормов «БИФФ» — предприятия из Астраханской области, республики Дагестан, Волгоградской, Владимирской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской областей, Красноярского края.

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