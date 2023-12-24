В Воронеже открылся хирургический корпус онкологического диспансера

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На территории расположили 12 клинических отделений и 7 диагностических подразделений. Оборудовали подземную парковку на 300 мест. Здесь также создали первый в Воронежской области Центр реабилитации и восстановительного лечения онкобольных.

Планируется, что новое медучрежение позволит проводить на 20% больше операций — до 50 в день.

В строительство хирургического корпуса было вложено 7 млрд рублей.

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© vokod.ru

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© vrn.mk.ru

На площади 35 тыс. кв. м размещено 12 клинических отделений и семь диагностических подразделений. Здесь есть оперблок на 14 залов с двумя интегрированными «умными» операционными, возможностями видео- и аудио-трансляции. Кроме, того создан реанимационный блок на 17 коек с боксовыми палатами, анестезиологическое отделение с самостоятельной манипуляционной для осуществления постановки устройств центрального венозного доступа.

Кроме того, есть оборудование для новых способов лечения — фотодинамической терапии, плазменных и ультразвуковых потоков, электрохимического лизиса, радиочастотной аблации.

Кроме того, в новом корпусе онкоцентра разместились конференц-зал на 220 мест с возможностями приёма и передачи медицинской информации в ведущие федеральные онкоцентры, проведения онлайн-консультаций, а также — помещения кафедр ВГУ и ВГМУ для обучения студентов и клинических ординаторов.

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