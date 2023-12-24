Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Воронеже открылся хирургический корпус онкологического диспансера

 © mk.ru

На территории расположили 12 клинических отделений и 7 диагностических подразделений. Оборудовали подземную парковку на 300 мест. Здесь также создали первый в Воронежской области Центр реабилитации и восстановительного лечения онкобольных.

Планируется, что новое медучрежение позволит проводить на 20% больше операций — до 50 в день.

В строительство хирургического корпуса было вложено 7 млрд рублей.

 © vokod.ru

 © vokod.ru

 © vrn.mk.ru

 © vrn.mk.ru

На площади 35 тыс. кв. м размещено 12 клинических отделений и семь диагностических подразделений. Здесь есть оперблок на 14 залов с двумя интегрированными «умными» операционными, возможностями видео- и аудио-трансляции. Кроме, того создан реанимационный блок на 17 коек с боксовыми палатами, анестезиологическое отделение с самостоятельной манипуляционной для осуществления постановки устройств центрального венозного доступа.

Кроме того, есть оборудование для новых способов лечения — фотодинамической терапии, плазменных и ультразвуковых потоков, электрохимического лизиса, радиочастотной аблации.

Кроме того, в новом корпусе онкоцентра разместились конференц-зал на 220 мест с возможностями приёма и передачи медицинской информации в ведущие федеральные онкоцентры, проведения онлайн-консультаций, а также — помещения кафедр ВГУ и ВГМУ для обучения студентов и клинических ординаторов.

 © riavrn.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://vrn.mk.ru/social/2023/12/23...icheskiy-korpus-onkodispansera.html

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Воронежская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,