«Прогресс»: ракета-носитель «Союз-5»
В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») полностью собран опытный бак горючего первой ступени ракеты-носителя «Союза-5», предназначенный для проведения динамических испытаний в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.
Он отправлен из Самары в Королев автомобильным транспортом.
Справка:
Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.
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25.12.2309:06:10
25.12.2311:04:59