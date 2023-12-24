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«Прогресс»: ракета-носитель «Союз-5»

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») полностью собран опытный бак горючего первой ступени ракеты-носителя «Союза-5», предназначенный для проведения динамических испытаний в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

 © www.roscosmos.ru

Он отправлен из Самары в Королев автомобильным транспортом.

Справка:

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

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Источник: https://www.roscosmos.ru/40085/

космонавтика, ракетная техника, ракеты-носители, Союз-5, "Прогресс", Роскосмос
  • Duo Power Duo Power
    25.12.2309:06:10

    Интересно, в настоящем состоянии российско-американских отношений, возможна ли работа на территории США International Launch Services (ILS) — предприятия, обладающего эксклюзивными правами на маркетинг и коммерческую эксплуатацию ракет-носителей (РН) «Протон» и «Ангара» на международном рынке?

    #1274526
    • Нет аватара vlTepes
      25.12.2311:04:59

      Интересно, в настоящем состоянии российско-американских отношений, возможна ли работа на территории США International Launch Services (ILS) — предприятия, обладающего эксклюзивными правами на маркетинг и коммерческую эксплуатацию ракет-носителей (РН) «Протон» и «Ангара» на международном рынке?

      невозможна. более того, еще в 2019 году Россия была включена США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество по космическим запускам. Действовать оно начало с 1 января 2023 года. В том же списке Китай, Иран и Сирия

      #1274534
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