«Прогресс»: ракета-носитель «Союз-5»

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») полностью собран опытный бак горючего первой ступени ракеты-носителя «Союза-5», предназначенный для проведения динамических испытаний в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

© www.roscosmos.ru

Он отправлен из Самары в Королев автомобильным транспортом.

Справка: Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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