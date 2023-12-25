В Тюмени открылась вторая очередь научно-технического центра НОВАТЭК

© t-l.ru

Вторая очередь научно-технического центра НОВАТЭК открылась в Тюмени 24 декабря.В здании располагаются современные просторные офисы, в которых будут работать 1 тыс. 230 высококвалифицированных специалистов. Здесь планируется вести полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды. Именно в Тюмени разрабатываются технологические решения, которые позволяют компании НОВАТЭК оставаться крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Если раньше часть задач выполняли иностранные компании-подрядчики, то теперь все исследования НОВАТЭК делает самостоятельно. Проект реализован при содействии правительства Тюменской области за счет средств компании. Объем инвестиций составил 16,05 млрд рублей. О строительстве центра я рассказывал дважды, в феврале и октябре .

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.