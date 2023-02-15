Тюменское импортозамещение (часть 5)

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В пятой части обзора я расскажу не только об успехах тюменской промышленности в сфере импортозамещения, но и о том, как крупный инвестиционный проект способен стать локомотивом развития целого района города.

Компания «Фармасинтез» произвела и отгрузила полугодовой запас ибупрофена для детей и гормонального препарата «Зифлукорт». В начале января лекарства поступили в дистрибьюторские сети страны и были отгружены ими в лечебные учреждения и аптечные сети.

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Вывод на рынок в конце 2022 года гормонального препарата «Зифлукорт», применяемого при хронической надпочечниковой недостаточности, является одним из успешных примеров компании в реализации Программы импортозамещения Минпромторга России с целью укрепления системы лекарственного обеспечения страны.

Необходимо отметить, что предвидя возникновение проблем с поставками на российский рынок иностранных гормональных лекарств, Группа компаний «Фармасинтез» на протяжении последних нескольких лет активно реализует проект по созданию в России крупномасштабного производства гормональных препаратов на заводе в Тюмени.

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«Фармасинтез-Тюмень» — это уникальная для страны по своим масштабам и возможностям производственная площадка, специализирующаяся на выпуске широкой линейки гормональных лекарств в различных формах. Тюменский завод в ближайшие годы ещё порадует нас множеством импортозамещающих новостей. Сейчас на площадке активно разрабатываются и внедряются в производство новые лекарственные формы гормональных препаратов. Например, планируются к запуску трансдермальные формы эстрогенов.

Первые новости о грядущем развитии тюменской фармацевтики появились весной 2015 года, когда стало известно покупке тюменского завода «Юграфарм» иркутской компанией «Фармасинтез» (старый завод виден на фото сверху). Строительство нового завода началось пососедству в 2017 году. Производство гормональных препаратов на новом заводе стартовало уже в 2020 году, а в 2021 году предприятие было введено в эксплуатацию.

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Налаживаются дела и у Тюменского химико-фармацевтического завода. Я уже рассказывал, что в его модернизацию и реконструкцию будет вложено более 1 млрд рублей. За 2022 год год оборот завода вырос на четверть: произведено 32 миллиона лекарственных препаратов. В том числе антибиотики, обезболивающие и сердечно-сосудистые препараты. В августе на заводе началась реконструкциея цеха для нового производства мазей и гелей, а в конце года налажен выпуск капсулированных препаратов и лечебных шампуней.

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Тюменский ремонтно-механический завод в 2022 году изготовил продукции на 2,8 млрд рублей.

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Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть — Сибирь» в 2022 году изготовил свыше 24 тыс. единиц продукции на сумму 2,8 млрд рублей. За год на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, свыше 7 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая более 400 шт. колодцев для размещения технологического оборудования, а также 5 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов трубопровода. За год Тюменский РМЗ также переработал 6 тыс. тонн металлопроката.

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В рамках освоения новых видов изделий на заводе внедрена технология полуавтоматической сварки металлоконструкций из алюминиевых сплавов, что позволяет выпускать продукцию, которая отвечает требованиям по искробезопасности и легче по весу относительно аналогов из конструкционных сталей. Также специалисты ТРМЗ внедрили в производство технологию ограниченно-свариваемой легированной стали 20Х13, которая позволила применять в сварных конструкциях коррозионно стойкие стали с повышенными механическими свойствами.

Завод освоил стратегию непрерывной механической обработки изделий со сложной геометрией, изготавливаемых методом высокоскоростного фрезерования одновременно в пяти координатах. Освоено изготовление шестерен к насосам Ш-40 и АШН-600 на токарно­фрезерном оборудовании с ЧПУ. Использование в работе нового оборудования обеспечило более высокую точность изготовления деталей, снижение шероховатости зубьев и, как следствие, снижение шумовых, вибрационных характеристик и увеличение ресурса насосов.

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В целях реализации корпоративных программ импортозамещения ПАО «Транснефть» на заводе разработана конструкторская документация на ряд торцовых уплотнений и муфт упругих пластинчатых взрывозащищенных электроизолированных к насосному оборудованию. Также выполнена разработка конструкторской документации, проведена подготовка производства и поставлены на серийное производство опорные и опорно­упорные подшипники для электродвигателей с применением новой технологии нанесения электроизоляционного материала.

Тюменский ремонтно-механический завод начнёт выпуск оборудования для нефтегазовых и строительных компаний.

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Не секрет, что в Тюмени действует два ремонтно-механических завода. Новый принадлежит Транснефти, а старый имеет более давнюю историю, о нём я рассказывал в статье «Сделано в Тюмени (часть 2)». Предприятие тоже продолжает развиваться, недавно стало известно, что Тюменский ремонтно-механический завод запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции — сварной двутавровой балки и гнутого швеллера — к 2024 году. Инвестиции в экономику региона составят более 70 млн рублей. Планируется создать 22 рабочих места. Реализация инвестпроекта позволит выпускать в месяц до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера.

Тюменская компания «Альянс +" разработала и запатентовала роликовый протектор для горизонтально направленных скважин. Теперь во время погрузки центробежного насоса с кабелем последний не перетирается.

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Раньше это было только заграничное оборудование, сегодня его изготовили и запатентовали в Тюмени, а в марте отгрузят партию из 800 единиц на Сахалин.

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Основная сфера деятельности компании «Альянс+" — производство, реализация и сдача в аренду емкостного, сепарационного, котельного, нефтепромыслового, внутрискважинного оборудования, создание систем для нефтяной, газовой, химической и нефтехимической сфер промышленности. В тюменском цехе рабочие производят емкости объемом 16-20 куб. метров. В планах — наладить выпуск новых емкостей на территории Курганской области.

Предприятие выкупило один цех, в нём также будут выполняться токарно-фрезерные и сварочные работы, его площадь 1 тыс. 700 квадратов. К нему сделают пристрой площадью 12 на 90 квадратных метров — это будет большой цех с двумя пролетами, в котором планируется производить ёмкостное оборудование до 100 кубов.

Тюменская мебельная компания на треть увеличила объемы производства за счет нового цеха.

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Новый цех в Тюмени оснащён современным оборудованием для изготовления фасадов офисной мебели и кухонь. Предприятие сотрудничает с тюменскими застройщиками и обставляет квартиры в новостройках, расширяет географию поставок, планирует экспорт продукции. За счет расширения производства создали 35 новых рабочих мест.

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Мебелью от местного производителя — компании «Мебель ГРУПП» — обставляют квартиры в новых домах некоторые застройщики Тюмени. Продукция на строительном рынке востребованная, поскольку покупательский спрос постепенно смещается в сторону меблированных под ключ квартир.

Объём инвестиций по проекту составляет более 74,1 млн рублей, из них 10 млн рублей — инвестиционный займ. Проект состоит из двух этапов: цех по изготовлению фасадов уже запущен, на второй очереди — строительство и ввод площадки для изготовления модульной мебели. Срок реализации — ноябрь 2023 года.

Тюменский полимербетон для пришовных зон на развязках масштабируют по национальному проекту.

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Новационную технологию устройства пришовных зон из полимербетона на развязках масштабируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области. Впервые разработку тюменской компании использовали в 2022 году при ремонте двух путепроводов на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта.

Полимербетон изготавливался непосредственно на объекте из трёх компонентов. После застывания получается материал очень схожий с искусственным камнем. Срок службы у него больше, чем у асфальтобетона. Он надёжно защищает конструкцию деформационного шва и повышает комфорт проезда моста. В 2023 году новый метод будет применен на переходных зонах деформационных швов на путепроводе на Обходе Тюмени через железную дорогу в районе ул. Авторемонтной. Проблем с компонентам не будет, поскольку составляющие полимербетона производят в России.

Тюменская компания ООО «Термо Топ Тюмень» запустила производство изотермических фургонов.

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Три-четыре изотермических фургона до шести метров длиной производит компания «Термо Топ Тюмень» ежемесячно. Около 10 фургонов ремонтирует за этот срок. Круг клиентов не ограничен: от владельцев коммерческого автотранспорта до любителей охоты, рыбалки и активного образа жизни.

Производственную линию по изготовлению фургонов было решено запустить в 2022 году. К этому подтолкнул спрос. Предприятие на рынке уже более 10 лет. Начиналось все с сервиса по установке предпусковых обогревателей, потом открыли направление по ремонту отопительных систем для коммерческого транспорта, позже стали заниматься установкой, сборкой и ремонтом рефрижераторов и автокондиционеров. В настоящий момент производственные мощности заняты до конца апреля 2023 года. Если предприятие приобретёт автоматизированную линию, то сможет изготавливать до 20 фургонов в месяц.

Тюменский завод фасадного декора на 85% перешел на отечественное сырьё.

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Около пяти тысяч погонных метров изделий за одну смену производит Тюменский завод фасадного декора. 85% составляет российское сырьё, 15% поставляют Китай и Турция.

Ещё недавно около половины материалов мы закупали в Европе. Путём непрерывных испытаний на предприятии смогли подобрать им достойную замену среди российских производителей. На предприятии создано 26 рабочих мест. В 2022 году завод отметил своё десятилетие.

Завод работает по трем основным технологиям. Первая — пенополистирол с защитным покрытием из мраморной и кварцевой крошки. Это самый легкий и недорогой декор. Длина изделий достигает двух метров. Вторая технология — архитектурный бетон. Он обладает повышенной прочностью и относительно небольшим весом, имитирует натуральный камень. Декоративные элементы, имеющие максимальное сходство с изделиями из натурального камня, наиболее востребованы. Третья технология — стеклофибробетон — это максимально прочные изделия, длина которых может достигать четырех метров. Они не крошатся, не осыпаются, легко реставрируются. Также завод оказывает услуги по выполнению дизайна проектов фасадов зданий и реставрации объектов. В ассортименте: фасадный декор (карнизы, наличники, балюстрады, колонны, полуколонны, базы, капители, рустовые камни, замковые камни, арки, сандрики и другое), фасадные панели.

В планах у руководства завода выйти на федеральный уровень, создать высокотехнологичное предприятие с локацией производственных площадок в нескольких регионах.

Росавиация выдала сертификаты разработчика авиационной техники предприятиям группы «ЮТэйр» — «ТС Техник» и АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

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Полученные документы подтверждают, что организации способны разрабатывать безопасную типовую конструкцию, поскольку их структуры и персонал удовлетворяют предъявляемым требованиям. «ТС Техник» получил такой документ в январе 2023 года, а в октябре 2022 года его получило АО «ЮТэйр-Инжиниринг», которое является крупнейшим российским предприятием по техническому обслуживанию и ремонту вертолётов.

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Сертификаты позволяет модифицировать конструкцию и компоненты воздушных судов, включая фюзеляж, пассажирский салон, оборудование грузовых и вспомогательных отсеков, систему электроснабжения, светотехническое оборудование, пилотажно-навигационное оборудование, кислородную систему, противопожарную систему, системы связи, аварийно-спасательное оборудование и бытовое оборудование.

Таким образом, предприятия смогут оперативно модифицировать типовую конструкцию воздушных судов для более оперативной и эффективной работы. Компании, благодаря сертификации, будут иметь возможность в будущем выпускать какие-то узлы и соединения на замену иностранным, разработки должны помочь разрешить проблему с отсутствием компонентов для техобслуживания и ремонта самолётов и здесь речь идёт уже о формировании тюменского центра авиастроения!

Первую партию мебельной фурнитуры из пластика выпустила компания «Расавит».

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Первые 4,5 тыс. уголков произвели по заказу Ассоциации мебельщиков Тюменской области. Это первый вид комплектующих, которые планируется выпускать для замены импортных аналогов в рамках производственной кооперации.

В год здесь выпускают почти 1 млн фиксаторов для арматуры и примерно такой же объем еще по каждому из шести продуктов для строительства. Предприятие оперативно реагирует на запросы рынка и отраслей, заинтересовано в выходе на новые ниши, рынки сбыта и заказчиков — федеральные и региональные торговое сети.

Предприятие «Расавит» 20 лет производит изделия из пластмасс методом литья под давлением. Продукция представлена в широком ассортименте: пластиковая тара, электромонтажные товары, изделия для строительства и устройства для сейсморазведки. Ежемесячно здесь перерабатывают 300 т полимеров. На заводе трудится 80 человек.

Тюменский завод «Стеклотех» полностью закрывает в УФО потребности в стеклотаре.

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25 млн бутылок ежемесячно производит тюменский завод «Стеклотех», что составляет 10% российского рынка производства стеклотары. Клиенты — все заводы в радиусе 1,7 тыс. км, также ведется сотрудничество с Казахстаном, был опыт работы с Узбекистаном.

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В УФО завод закрывает полностью потребности в стеклотаре. Производит весь спектр бутылок: лимонадные, для питьевой газированной и минеральной воды, пивные, коньячные, ликеро-водочные и другие. Для производства используем песок, соду, доломит, мрамор. Песок добываем на нашем собственном карьере в Заводоуковском районе», — добавила она.

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Из-за санкций у руководства завода в планах перейти на отечественное оборудование и выйти на новые рынки. Предприятие разрабатывает проект новой стекловаренной печи, в которой применят комплектующие отечественного и китайского производства, а недавно ООО «Стеклотех» провёл первые отгрузки на промплощадкесо своего нового завода в Казахстане.

Первый российский аэрозольный тестер для дымовых извещателей выпускается на заводе «Тюменские аэрозоли».

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Первый российский аэрозольный тестер для проверки работоспособности дымовых извещателей выпускает завод «Тюменские аэрозоли». Он применяется как на промышленных объектах, так и в жилье. Изготовлен полностью из отечественного сырья и комплектующих. Производство запущено в ноябре 2022 года, за три месяца спрос на него вырос в четыре раза.

Сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями в отрасли пожарной безопасности для закупок аэрозольного тестера «ТДИП». Он выпускается партиями по 140, 210 и 345 мл. Кроме того, на заводе разрабатывается целое направление различной импортозамещающей продукции для пожарной безопасности. Н заводе ометили, что за последние 11 месяцев предприятие расширило географию своих поставок по России. Также отправляют продукцию на экспорт. Несмотря на санкции и новые экономические условия, кислородные баллончики «Air-Active» удалось завести на европейскую торговую площадку Amazon в Германии. Первые продажи на стартовали в 2023 году. Маркетологи добились, чтобы была указана страна происхождения товара — Российская Федерация! Никто в это не верил, но это возможно.

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Компания Новатэк ведёт строительство второго этапа инвестиционного проекта своего нового научно-технического центра в Тюмени — административно-офисного здания, где будут располагаться Центры сопровождения бурения, обработки данных и учебный, а также многоуровневый паркинг и вспомогательный корпус. Первый корпус научно-технического центра открыли весной 2022 года и сразу же приступили к реализации проекта второго этапа.

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Сегодня НТЦ Новатэка это самый современный в России нефтегазовый лабораторно-исследовательский центр. Центр включает в себя семь лабораторий — по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.

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Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест, составляет 13,5 тыс. кв. метров. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Новый лабораторный центр уже позволяет компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов научно-технического центра в Тюмени. Он также внесет значительный вклад в развитие технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли и науки в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость России от зарубежных компаний.

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Научно-технический центр компании НОВАТЭК в Тюмени — это уникальный проект. Фасады зданий выполнены по подсистеме Шуко. После завершения строительства второй очереди, когда комплекс замкнётся в круге, он будет представлять эмблему компании — сердце.

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Строящиеся копуса имеют очень много углов, радиусов, переходов, переменную этажность.

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Интересен и тот факт, что новый Научно-технический центр Новатэка является своеобразным градостроительным и архитектурным ядром нового района Тюмени.

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Ещё несколько лет нзад это была дикая пустующая территория между ул. Алебашевской и ул. Мельникайте, сегодня на бывших пустырях строится 6 жилых комплексов с десятками жилых домов.

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Развитие района началось со строительства «Парка дружбы между Россией и Республикой Корея».

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После строительства первой очереди НТЦ Новатэка район стал интенсивно развиваться.

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Парк окружают многочисленные башенные краны и стройки.

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Изюминкой района является строящийся НТЦ Новатэка.

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Транспортная сеть района представлена строящейся улицей Тимофея Кармацкого и реконструируемой улицей Мельникайте.

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Через пару лет украшать район будет новый парк, построенный около оз.Алебашево.

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В публикации использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

P. S. О других уникальных производствах Тюменской области можно прочитать здесь:

1. Сделано в Тюмени (часть 1)

2. Сделано в Тюмени (часть 2)

3.Сделано в Тюмени (часть 3)

4. Сделано в Тюмени (часть 4)

5. Западно-Сибирский газохимический кластер

6. Тюменское импортозамещение

7. Тюменское импортозамещение (часть 2)

8.Тюменское импортозамещение (часть 3)

9. Тюменское импортозамещение (часть 4)

10. Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)