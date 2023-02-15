Тюменское импортозамещение (часть 5)
В пятой части обзора я расскажу не только об успехах тюменской промышленности в сфере импортозамещения, но и о том, как крупный инвестиционный проект способен стать локомотивом развития целого района города.
Компания «Фармасинтез» произвела и отгрузила полугодовой запас ибупрофена для детей и гормонального препарата «Зифлукорт». В начале января лекарства поступили в дистрибьюторские сети страны и были отгружены ими в лечебные учреждения и аптечные сети.
Вывод на рынок в конце 2022 года гормонального препарата «Зифлукорт», применяемого при хронической надпочечниковой недостаточности, является одним из успешных примеров компании в реализации Программы импортозамещения Минпромторга России с целью укрепления системы лекарственного обеспечения страны.
Необходимо отметить, что предвидя возникновение проблем с поставками на российский рынок иностранных гормональных лекарств, Группа компаний «Фармасинтез» на протяжении последних нескольких лет активно реализует проект по созданию в России крупномасштабного производства гормональных препаратов на заводе в Тюмени.
«Фармасинтез-Тюмень» — это уникальная для страны по своим масштабам и возможностям производственная площадка, специализирующаяся на выпуске широкой линейки гормональных лекарств в различных формах. Тюменский завод в ближайшие годы ещё порадует нас множеством импортозамещающих новостей. Сейчас на площадке активно разрабатываются и внедряются в производство новые лекарственные формы гормональных препаратов. Например, планируются к запуску трансдермальные формы эстрогенов.
Первые новости о грядущем развитии тюменской фармацевтики появились весной 2015 года, когда стало известно покупке тюменского завода «Юграфарм» иркутской компанией «Фармасинтез» (старый завод виден на фото сверху). Строительство нового завода началось пососедству в 2017 году. Производство гормональных препаратов на новом заводе стартовало уже в 2020 году, а в 2021 году предприятие было введено в эксплуатацию.
Налаживаются дела и у Тюменского химико-фармацевтического завода. Я уже рассказывал, что в его модернизацию и реконструкцию будет вложено более 1 млрд рублей. За 2022 год год оборот завода вырос на четверть: произведено 32 миллиона лекарственных препаратов. В том числе антибиотики, обезболивающие и сердечно-сосудистые препараты. В августе на заводе началась реконструкциея цеха для нового производства мазей и гелей, а в конце года налажен выпуск капсулированных препаратов и лечебных шампуней.
Тюменский ремонтно-механический завод в 2022 году изготовил продукции на 2,8 млрд рублей.
Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть — Сибирь» в 2022 году изготовил свыше 24 тыс. единиц продукции на сумму 2,8 млрд рублей. За год на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, свыше 7 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая более 400 шт. колодцев для размещения технологического оборудования, а также 5 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов трубопровода. За год Тюменский РМЗ также переработал 6 тыс. тонн металлопроката.
В рамках освоения новых видов изделий на заводе внедрена технология полуавтоматической сварки металлоконструкций из алюминиевых сплавов, что позволяет выпускать продукцию, которая отвечает требованиям по искробезопасности и легче по весу относительно аналогов из конструкционных сталей. Также специалисты ТРМЗ внедрили в производство технологию ограниченно-свариваемой легированной стали 20Х13, которая позволила применять в сварных конструкциях коррозионно стойкие стали с повышенными механическими свойствами.
Завод освоил стратегию непрерывной механической обработки изделий со сложной геометрией, изготавливаемых методом высокоскоростного фрезерования одновременно в пяти координатах. Освоено изготовление шестерен к насосам Ш-40 и АШН-600 на токарнофрезерном оборудовании с ЧПУ. Использование в работе нового оборудования обеспечило более высокую точность изготовления деталей, снижение шероховатости зубьев и, как следствие, снижение шумовых, вибрационных характеристик и увеличение ресурса насосов.
В целях реализации корпоративных программ импортозамещения ПАО «Транснефть» на заводе разработана конструкторская документация на ряд торцовых уплотнений и муфт упругих пластинчатых взрывозащищенных электроизолированных к насосному оборудованию. Также выполнена разработка конструкторской документации, проведена подготовка производства и поставлены на серийное производство опорные и опорноупорные подшипники для электродвигателей с применением новой технологии нанесения электроизоляционного материала.
Тюменский ремонтно-механический завод начнёт выпуск оборудования для нефтегазовых и строительных компаний.
Не секрет, что в Тюмени действует два ремонтно-механических завода. Новый принадлежит Транснефти, а старый имеет более давнюю историю, о нём я рассказывал в статье «Сделано в Тюмени (часть 2)». Предприятие тоже продолжает развиваться, недавно стало известно, что Тюменский ремонтно-механический завод запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции — сварной двутавровой балки и гнутого швеллера — к 2024 году. Инвестиции в экономику региона составят более 70 млн рублей. Планируется создать 22 рабочих места. Реализация инвестпроекта позволит выпускать в месяц до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера.
Тюменская компания «Альянс +" разработала и запатентовала роликовый протектор для горизонтально направленных скважин. Теперь во время погрузки центробежного насоса с кабелем последний не перетирается.
Раньше это было только заграничное оборудование, сегодня его изготовили и запатентовали в Тюмени, а в марте отгрузят партию из 800 единиц на Сахалин.
Основная сфера деятельности компании «Альянс+" — производство, реализация и сдача в аренду емкостного, сепарационного, котельного, нефтепромыслового, внутрискважинного оборудования, создание систем для нефтяной, газовой, химической и нефтехимической сфер промышленности. В тюменском цехе рабочие производят емкости объемом 16-20 куб. метров. В планах — наладить выпуск новых емкостей на территории Курганской области.
Предприятие выкупило один цех, в нём также будут выполняться токарно-фрезерные и сварочные работы, его площадь 1 тыс. 700 квадратов. К нему сделают пристрой площадью 12 на 90 квадратных метров — это будет большой цех с двумя пролетами, в котором планируется производить ёмкостное оборудование до 100 кубов.
Тюменская мебельная компания на треть увеличила объемы производства за счет нового цеха.
Новый цех в Тюмени оснащён современным оборудованием для изготовления фасадов офисной мебели и кухонь. Предприятие сотрудничает с тюменскими застройщиками и обставляет квартиры в новостройках, расширяет географию поставок, планирует экспорт продукции. За счет расширения производства создали 35 новых рабочих мест.
Мебелью от местного производителя — компании «Мебель ГРУПП» — обставляют квартиры в новых домах некоторые застройщики Тюмени. Продукция на строительном рынке востребованная, поскольку покупательский спрос постепенно смещается в сторону меблированных под ключ квартир.
Объём инвестиций по проекту составляет более 74,1 млн рублей, из них 10 млн рублей — инвестиционный займ. Проект состоит из двух этапов: цех по изготовлению фасадов уже запущен, на второй очереди — строительство и ввод площадки для изготовления модульной мебели. Срок реализации — ноябрь 2023 года.
Тюменский полимербетон для пришовных зон на развязках масштабируют по национальному проекту.
Новационную технологию устройства пришовных зон из полимербетона на развязках масштабируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области. Впервые разработку тюменской компании использовали в 2022 году при ремонте двух путепроводов на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта.
Полимербетон изготавливался непосредственно на объекте из трёх компонентов. После застывания получается материал очень схожий с искусственным камнем. Срок службы у него больше, чем у асфальтобетона. Он надёжно защищает конструкцию деформационного шва и повышает комфорт проезда моста. В 2023 году новый метод будет применен на переходных зонах деформационных швов на путепроводе на Обходе Тюмени через железную дорогу в районе ул. Авторемонтной. Проблем с компонентам не будет, поскольку составляющие полимербетона производят в России.
Тюменская компания ООО «Термо Топ Тюмень» запустила производство изотермических фургонов.
Три-четыре изотермических фургона до шести метров длиной производит компания «Термо Топ Тюмень» ежемесячно. Около 10 фургонов ремонтирует за этот срок. Круг клиентов не ограничен: от владельцев коммерческого автотранспорта до любителей охоты, рыбалки и активного образа жизни.
Производственную линию по изготовлению фургонов было решено запустить в 2022 году. К этому подтолкнул спрос. Предприятие на рынке уже более 10 лет. Начиналось все с сервиса по установке предпусковых обогревателей, потом открыли направление по ремонту отопительных систем для коммерческого транспорта, позже стали заниматься установкой, сборкой и ремонтом рефрижераторов и автокондиционеров. В настоящий момент производственные мощности заняты до конца апреля 2023 года. Если предприятие приобретёт автоматизированную линию, то сможет изготавливать до 20 фургонов в месяц.
Тюменский завод фасадного декора на 85% перешел на отечественное сырьё.
Около пяти тысяч погонных метров изделий за одну смену производит Тюменский завод фасадного декора. 85% составляет российское сырьё, 15% поставляют Китай и Турция.
Ещё недавно около половины материалов мы закупали в Европе. Путём непрерывных испытаний на предприятии смогли подобрать им достойную замену среди российских производителей. На предприятии создано 26 рабочих мест. В 2022 году завод отметил своё десятилетие.
Завод работает по трем основным технологиям. Первая — пенополистирол с защитным покрытием из мраморной и кварцевой крошки. Это самый легкий и недорогой декор. Длина изделий достигает двух метров. Вторая технология — архитектурный бетон. Он обладает повышенной прочностью и относительно небольшим весом, имитирует натуральный камень. Декоративные элементы, имеющие максимальное сходство с изделиями из натурального камня, наиболее востребованы. Третья технология — стеклофибробетон — это максимально прочные изделия, длина которых может достигать четырех метров. Они не крошатся, не осыпаются, легко реставрируются. Также завод оказывает услуги по выполнению дизайна проектов фасадов зданий и реставрации объектов. В ассортименте: фасадный декор (карнизы, наличники, балюстрады, колонны, полуколонны, базы, капители, рустовые камни, замковые камни, арки, сандрики и другое), фасадные панели.
В планах у руководства завода выйти на федеральный уровень, создать высокотехнологичное предприятие с локацией производственных площадок в нескольких регионах.
Росавиация выдала сертификаты разработчика авиационной техники предприятиям группы «ЮТэйр» — «ТС Техник» и АО «ЮТэйр-Инжиниринг».
Полученные документы подтверждают, что организации способны разрабатывать безопасную типовую конструкцию, поскольку их структуры и персонал удовлетворяют предъявляемым требованиям. «ТС Техник» получил такой документ в январе 2023 года, а в октябре 2022 года его получило АО «ЮТэйр-Инжиниринг», которое является крупнейшим российским предприятием по техническому обслуживанию и ремонту вертолётов.
Сертификаты позволяет модифицировать конструкцию и компоненты воздушных судов, включая фюзеляж, пассажирский салон, оборудование грузовых и вспомогательных отсеков, систему электроснабжения, светотехническое оборудование, пилотажно-навигационное оборудование, кислородную систему, противопожарную систему, системы связи, аварийно-спасательное оборудование и бытовое оборудование.
Таким образом, предприятия смогут оперативно модифицировать типовую конструкцию воздушных судов для более оперативной и эффективной работы. Компании, благодаря сертификации, будут иметь возможность в будущем выпускать какие-то узлы и соединения на замену иностранным, разработки должны помочь разрешить проблему с отсутствием компонентов для техобслуживания и ремонта самолётов и здесь речь идёт уже о формировании тюменского центра авиастроения!
Первую партию мебельной фурнитуры из пластика выпустила компания «Расавит».
Первые 4,5 тыс. уголков произвели по заказу Ассоциации мебельщиков Тюменской области. Это первый вид комплектующих, которые планируется выпускать для замены импортных аналогов в рамках производственной кооперации.
В год здесь выпускают почти 1 млн фиксаторов для арматуры и примерно такой же объем еще по каждому из шести продуктов для строительства. Предприятие оперативно реагирует на запросы рынка и отраслей, заинтересовано в выходе на новые ниши, рынки сбыта и заказчиков — федеральные и региональные торговое сети.
Предприятие «Расавит» 20 лет производит изделия из пластмасс методом литья под давлением. Продукция представлена в широком ассортименте: пластиковая тара, электромонтажные товары, изделия для строительства и устройства для сейсморазведки. Ежемесячно здесь перерабатывают 300 т полимеров. На заводе трудится 80 человек.
Тюменский завод «Стеклотех» полностью закрывает в УФО потребности в стеклотаре.
25 млн бутылок ежемесячно производит тюменский завод «Стеклотех», что составляет 10% российского рынка производства стеклотары. Клиенты — все заводы в радиусе 1,7 тыс. км, также ведется сотрудничество с Казахстаном, был опыт работы с Узбекистаном.
В УФО завод закрывает полностью потребности в стеклотаре. Производит весь спектр бутылок: лимонадные, для питьевой газированной и минеральной воды, пивные, коньячные, ликеро-водочные и другие. Для производства используем песок, соду, доломит, мрамор. Песок добываем на нашем собственном карьере в Заводоуковском районе», — добавила она.
Из-за санкций у руководства завода в планах перейти на отечественное оборудование и выйти на новые рынки. Предприятие разрабатывает проект новой стекловаренной печи, в которой применят комплектующие отечественного и китайского производства, а недавно ООО «Стеклотех» провёл первые отгрузки на промплощадкесо своего нового завода в Казахстане.
Первый российский аэрозольный тестер для дымовых извещателей выпускается на заводе «Тюменские аэрозоли».
Первый российский аэрозольный тестер для проверки работоспособности дымовых извещателей выпускает завод «Тюменские аэрозоли». Он применяется как на промышленных объектах, так и в жилье. Изготовлен полностью из отечественного сырья и комплектующих. Производство запущено в ноябре 2022 года, за три месяца спрос на него вырос в четыре раза.
Сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями в отрасли пожарной безопасности для закупок аэрозольного тестера «ТДИП». Он выпускается партиями по 140, 210 и 345 мл. Кроме того, на заводе разрабатывается целое направление различной импортозамещающей продукции для пожарной безопасности. Н заводе ометили, что за последние 11 месяцев предприятие расширило географию своих поставок по России. Также отправляют продукцию на экспорт. Несмотря на санкции и новые экономические условия, кислородные баллончики «Air-Active» удалось завести на европейскую торговую площадку Amazon в Германии. Первые продажи на стартовали в 2023 году. Маркетологи добились, чтобы была указана страна происхождения товара — Российская Федерация! Никто в это не верил, но это возможно.
Компания Новатэк ведёт строительство второго этапа инвестиционного проекта своего нового научно-технического центра в Тюмени — административно-офисного здания, где будут располагаться Центры сопровождения бурения, обработки данных и учебный, а также многоуровневый паркинг и вспомогательный корпус. Первый корпус научно-технического центра открыли весной 2022 года и сразу же приступили к реализации проекта второго этапа.
Сегодня НТЦ Новатэка это самый современный в России нефтегазовый лабораторно-исследовательский центр. Центр включает в себя семь лабораторий — по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.
Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест, составляет 13,5 тыс. кв. метров. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Новый лабораторный центр уже позволяет компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов научно-технического центра в Тюмени. Он также внесет значительный вклад в развитие технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли и науки в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость России от зарубежных компаний.
Научно-технический центр компании НОВАТЭК в Тюмени — это уникальный проект. Фасады зданий выполнены по подсистеме Шуко. После завершения строительства второй очереди, когда комплекс замкнётся в круге, он будет представлять эмблему компании — сердце.
Строящиеся копуса имеют очень много углов, радиусов, переходов, переменную этажность.
Интересен и тот факт, что новый Научно-технический центр Новатэка является своеобразным градостроительным и архитектурным ядром нового района Тюмени.
Ещё несколько лет нзад это была дикая пустующая территория между ул. Алебашевской и ул. Мельникайте, сегодня на бывших пустырях строится 6 жилых комплексов с десятками жилых домов.
Развитие района началось со строительства «Парка дружбы между Россией и Республикой Корея».
После строительства первой очереди НТЦ Новатэка район стал интенсивно развиваться.
Парк окружают многочисленные башенные краны и стройки.
Изюминкой района является строящийся НТЦ Новатэка.
Транспортная сеть района представлена строящейся улицей Тимофея Кармацкого и реконструируемой улицей Мельникайте.
Через пару лет украшать район будет новый парк, построенный около оз.Алебашево.
В публикации использованы личные фотографии и фото из открытых источников.
5. Западно-Сибирский газохимический кластер
7. Тюменское импортозамещение (часть 2)
8.Тюменское импортозамещение (часть 3)
9. Тюменское импортозамещение (часть 4)
10. Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)
- Тюменское импортозамещение
- Тюменское импортозамещение (часть 3)
- Тюменское импортозамещение (часть 2)