Тюменское импортозамещение (часть 15)

Машиностроение — одна из основных отраслей экономики Тюменской области. В структуре обрабатывающих производств региона она занимает почти 7% и исторически ориентирована на нефтегазовую сферу. С созданием одного из крупнейших в стране Нефтегазового кластера машиностроительные предприятия области получили новый импульс для развития и в очередной раз доказали свою готовность отвечать на серьёзные вызовы времени. Сегодня тюменские машиностроители формируют кооперационные цепочки, нацеленные на эффективное импортозамещение, в условиях санкций решают сложнейшие технологические задачи и выходят на экспорт, вносят весомый вклад в рост индекса промышленного производства в регионе, который по итогам прошлого года составил 109,2%.

Всего в прошлом году предприятия Тюменской области завершили более 200 проектов с объёмом инвестиций около 30 млрд рублей, создано более 3,2 тыс. рабочих мест. Сейчас инвестиционный портфель Тюменской области включает более 600 проектов с общим объёмом инвестиций 2,3 трлн рублей. 14 проектов получили в 2024 году статус масштабного инвестиционного проекта — инвесторы заключили договор аренды земельного участка без проведения торгов.

Завод СпецАвтоВосток выпустил уникальный полуприцеп.

Группа СпецАвтоВосток разрабатывает и производит технику для транспортировки грузов. Ежедневно на предприятии собирают от 2 до 2,5 единиц техники: прицепы, полуприцепы, самосвалы, лесную и трубовозную технику и многое другое. За месяц здесь перерабатывают 450 тонн железа, что равноценно железнодорожному составу. Объём выручки завода по итогам 2024 г. увеличили на 20%. В 2025 г. основной упор делают на обновление оборудования, применение нового технологического подхода. АО «СпецАвтоВосток» готово инвестировать в производство 100 млн рублей.

Радион Хамидуллин, который также является председателем правления НКО «Ассоциация машиностроителей Тюменской области», руководит производством с 2011 года. Когда Хамидуллин только вступил на должность, завод был в состоянии упадка. Руководитель сделал многое для того, чтобы в 2024 году организация считалась успешной и жизнеустойчивой. Продукцию завода «СпецАвтоВосток» знают не только в России, но и за рубежом.

На предприятии производят прицепы, полуприцепы, тралы, самосвалы. В месяц выпускают около 70 единиц техники. При этом 60% локализовано на тюменской площадке, кабины, электрику собирают на базе заказчика. Металл, шины, оси и другое закупают в России. Недавно здесь начали выпускать уникальный полуприцеп.

Машиностроительный завод в Тюмени начал работу в 1972 году. Сейчас здесь трудятся 250 человек, шестеро специалистов посвятили работе на заводе всю жизнь. Средний возраст сотрудников — 40 лет. На предприятии есть вакантные места для инженеров, конструкторов и технологов. Сотрудникам готовы платить высокую зарплату. Важное условие для кандидатов — умение читать чертежи.

Четыре инвестпроекта реализуют «Тюменские моторостроители» в 2025 году.

Четыре инвестиционных проекта реализуют на заводе «Тюменские моторостроители» в 2025 г. В том числе введут в эксплуатацию уникальный механообрабатывающий центр для изготовления турбинных лопаток, сообщает предприятие. Коллектив уже завершил изготовление и стендовые испытания пилотного образца нового газотурбинного двигателя ТМ16 .

В рамках сотрудничества с МГТУ им. Баумана разработано техническое задание на доработку и модернизацию двигателя, что на 38% увеличит его мощность. Ресурсное испытание оборудования проведут уже через год на объекте компании «Газпром».

Производственную программу 2024 г. завод выполнил на 100%. Специалисты отремонтировали 59 газотурбинных двигателей, изготовили более 620 тысяч деталей и сборочных узлов. По инвестиционной программе ввели в эксплуатацию 22 единицы нового высокопроизводительного оборудования.

Тюменский завод «Восход» увеличил выпуск металлоизделий на 100 тысяч за год.

Более 250 тыс. металлоизделий выпустили работники цехов производственного предприятия «Восход» в Тюмени. Это на 100 тыс. больше в сравнении с прошлым годом. Большая часть направлена в компании нефтегазового сектора, остальная — автомобилестроителям. Нарастить производственные мощности помогли новые станки.

Предприятие занимается полным циклом производства — с первой операции до выхода готового изделия. В 2024 году завод приобрёл более 20 единиц оборудования. Это станки с числовым программным управлением и сопутствующее оборудование. Последние два года предприятие активно занимается обратным инжинирингом, импортозамещением оборудования. Каждое новое изделие тщательно проходит контроль качества.

«Когда приходит новая заявка от заказчика, изучаем конструкторско-технологические чертежи, приобретаем мерительные инструменты, которых не хватает, и закупаем калибры. Оценка идет по чертежам заказчика. Проверяем первое вводное изделие, только потом даем добро на выпуск следующих изделий. Отдел технического контроля обеспечивает межоперационный контроль всех этапов производства», — поясняет начальник ОТК предприятия «Восход» Диана Алиева.

Линейку электрических подогревателей двигателя для концерна КамАЗ производят в цехах завода уже три года. Более 100 тыс. изделий выпустили в 2024 г. Электрические подогреватели также пользуются большим спросом в северных регионах, необходимы для разогрева охлаждающей жидкости двигателя зимой.

За пять лет существования ПП «Восход» увеличило количество специалистов с пяти до 100. Компания привлекательна для молодежи. В 2025 году планируется начать строительство ещё одного цеха по металлообработке площадью 1500 «квадратов». Инвестиционное агентство Тюменской области помогает в реализации проекта по новой линейке оборудования. Ориентировочная его стоимость — около 200 миллионов рублей. Появится примерно до 50 рабочих мест, срок реализации — пять лет.

Завод «Тюменьремдормаш» автоматизирует производство.

Новую автоматическую линию для пробивки, маркировки и резки металла установили на предприятии «Тюменьремдормаш». Оборудование, приобретённое в Китае, соответствует последним мировым стандартам и призвано обеспечить непрерывность производственных процессов в условиях меняющейся геополитической обстановки. Линия будет работать полностью в автоматическом режиме под управлением ЧПУ. Максимальная скорость подачи и обработки до 60 метров в минуту, что существенно ускорит темпы производства и повысит технологический потенциал завода.

«Тюменьремдормаш» — одно из ведущих предприятий Уральского федерального округа, специализирующееся на производстве металлоконструкций для дорожного строительства, обустройства и ремонта дорог. Постоянная модернизация оборудования и внедрение передовых технологий позволяют предприятию выпускать продукцию высокого качества, востребованную на рынке от Калининграда до Дальнего Востока.

В Тюменской области создаются два кластера по переработке строительных и промышленных отходов.

В Тюменской области начали перерабатывать строительные отходы, которые остаются после сноса старых домов, зданий и сооружений. Раньше их закапывали в землю на специальном полигоне, а сейчас дают вторую жизнь.

Два кластера по переработке строительных и промышленных отходов создаёт в Тобольском и Ялуторовском районах ООО «КОРТ». Общий объём инвестиций в масштабный проект составит около 1 млрд рублей. На площадке в районе с. Песьянка Ялуторовского района строительство комплекса по переработке строительного мусора началось с установки и запуска в работу дробильно-сортировочной установки.

Эта линия перерабатывает строительные отходы, из которых получают вторичный щебень. Исходным материалом для неё являются отходы от сноса зданий, строений — кирпич, керамика, железобетон. Её запустили четыре месяца назад, но пока перерабатывают то, что было на этой площадке, что демонтировали. Мощность установки 36 тонн в час, всё оборудование отечественного производства. Перед загрузкой железобетон разбивается на куски, режется. После дробления и сортировки из строительных отходов извлекается щебень. Его разделяют на фракции. По качеству вторичный щебень ничуть не хуже того, что добывается на Урале.

Помимо дробильной машины на площадке южного кластера в Ялуторовском районе на 10 га построят комплекс по переработке древесины, резины и других промышленных отходов. После материалы могут быть направлены на дорожное и малоэтажное строительство. Проект строительства кластеров проходит госэкспертизу. Летом 2025 г. начнется возведение конструкций. Запустят новые комплексы на полную мощность в 601 тыс. 420 тонн в год в 2026 г.

Бетонный завод мощностью 2400 кубометров открыла в Тюмени компания «Юнкер».

Два растворобетонных узла запустило ООО «Юнкер» по Старотобольскому тракту в Тюмени Мощность завода 2400 кубометров в смену, этого объёма хватит примерно на две многоэтажки. На заводе работает два оператора, столько же слесарей, водителей фронтальных погрузчиков, всего 12 человек. Более 200 млн рублей вложила тюменская компания в строительство объекта и покупку техники.

ООО «Юнкер» — одна из компаний производственного кластера группы компаний «Строительный двор» — на 30 га территории она строит завод газобетонных блоков и панелей, монтирует цех по производству теплоизоляции, об этом я рассказывал в прошлом выпуске .

На сегодня корпус завода газобетонных блоков готов. Смонтировано тяжёлое оборудование — автоклав и мельницы. Рабочие заняты прокладкой инженерных сетей освещения и отопления.

Оборудование уже закупили. Силоса и бункера из металлоконструкций для завода произведены недалеко, в посёлке Винзили

Сырьё для производства: цемент, песок, известь, гипс, алюминиевая паста и вода. Около 1,5 млрд рублей заложено в реализацию проекта.

Ещё больше готовность цеха по производству теплоизоляции — экструдированного пенополистирола.

Для производства нужен сам полистирол, он в виде гранул подаётся в систему дозирования. Оттуда — в шнековый экструдер, там нагревается, расплавляется и под давлением идёт в так называемую мясорубку. В процессе прохождения в него попадают спирт, углекислота — это вспенивающие агенты. Из экструдера выходит расплав, который попадает в калибратор, в нем формируется толщина плиты. Затем она маркируется и режется по заданным параметрам.

В смену здесь будут трудиться три оператора, два водителя погрузчиков, слесари, электрики. Всего 28 человек получат новые рабочие места. Все сырьё отечественное, в том числе основной ингредиент — полистирол поставляет компания СИБУР. Мощность цеха — 12,5 тыс. кубометров в месяц. Этого хватит на утепление одного этажа многоэтажки.

Тюменская компания «Юнкер» станет третьим серьёзным игроком на рынке по производству теплоизоляции после «Технониколь» и «Пеноплекс». Их мощностей не хватает, чтобы перекрыть потребности всех строителей. В сезон спрос на продукцию высокий. Тут рассчитывают запустить ещё и производство кровельных материалов. На одной площадке будут выпускать всё от фундамента до крыши.

На тобольском ЗапСибНефтехиме наладили серийный выпуск импортозамещённого полимера.

Новый полипропилен рафия — импортозамещённая марка. «Рафией в полимерном бизнесе называют прочную ткань из плоских полипропиленовых нитей. Происхождение этого термина связано с одноименным родом пальм, листья которых хорошо разделяются на длинные тонкие полосы, благодаря чему используются для изготовления различных корзин, сеток, покрывал и прочих плетеных изделий. При этом, по сравнению с натуральной рафией, синтетическое волокно из полимеров отличается большей прочностью. Благодаря этому ценному свойству и ряду иных, рафия широко применяется в производстве таких изделий, как мешки, биг-бэги, тенты, различные укрывные конструкции, ковровая основа и др. Мы встречаем рафию каждый день, например, белые плетёные мешки с сахаром.

Одно из главных достоинств полимера — процент брака при производстве нитей практически сведен к нулю. По словам разработчиков материала, новый продукт станет заменой конкурентных импортных марок. Получив хорошие отзывы, специалисты завода по производству полипропилена по технологии «Инновин» совместно с продуктовым маркетингом уже запустиди марку в серийное производство.

Тюменский завод гофротруб запустил новую автоматизированную линию.

Новую автоматическую линию по собственным конструкторским чертежам создали на Тюменском заводе гофротруб. Каждая линия способна делать 45 тысяч погонных метров в год. Сейчас тут сделали новую линию, которую сами изобрели, запатентовали и увеличили кратно свое производство.

Всего рабочие завода выпускают 12 наименований продукции: кабельные, ливневые, канализационные, дренажно-фильтрующие колодцы, двустенные и одностенные гофрированные трубы. При этом диаметры составляют от 325 мм до 2 тыс. мм в зависимости от объекта. Одна из новинок завода — плавучие модули проходят процедуру патентования.

Недавно новая конструкция системы водоотведения из Тюмени получила положительное заключение экспертного совета РОСДОРНИИ. Лёгкость и долговечность материалов упрощают монтаж и сокращают затраты. Разработка Тюменского завода гофротруб решает проблему подтопления после обильных осадков и теперь внесена в федеральный реестр рекомендованных технических решений повторного применения.

Система водоотведения состоит из дождеприёмника-бордюра, фильтрующего элемента и дренажных колодцев из гофрированной трубы с перфорацией. Все элементы на 90% состоят из пластика повторной переработки. Срок службы такой системы составляет минимум 50 лет, заявляет производитель.Компания может обеспечить достаточный для рынка объём — до 42 тыс. погонных метров таких изделий в год.

Тюменская компания производит модульный фасад для ямальской поликлиники.

Алюминиевые модули для четырёхэтажной поликлиники Нового Уренгоя производят в цехах тюменского ООО «Регион девелопмент». Всего 6 тыс. метров фасада предстоит изготовить до мая 2025 г. Для этого заказа было закуплено специальное оборудование, в том числе с ЧПУ.

Для Ямала применяются более массивные алюминиевые стойки. И для них ещё понадобилась специальная матрица, расчёты, конструкции. Первые стены уже смонтированы. Около 800 метров установлено.

«Регион девелопмент» — единственная в Тюменской области компания, занятая проектированием, производством и монтажом фасадных материалов. Первый объект, который реализовала компания, — это новый офис НОВАТЭКа . Его сдали в Тюмени в конце 2023 г.

В сборке каркасов в первом цехе по Старотобольскому тракту заняты девять человек. До 10 модулей размером 4 на 1,2 метра формируют они за смену. В месяц выходит более 1,5 тыс. метров. Главное сырье — алюминиевый профиль — поставляют российские и белорусские компании. Итоговой комплектацией моделей занимаются во втором цехе по проезду Воронинские горки. Рабочие используют утеплитель, стеклопакеты, панели.

Модули отличаются друг от друга компоновкой: прозрачное остекление с вентиляцией, утеплённый без стеклопакета. Каждый элемент имеет свой номер, чёткое расположение на фасаде, их формируют по сборочному чертежу. Вес одной конструкции для поликлиники в среднем составляет 500 килограммов. Перевозят их на специальных постелях и на месте монтируют.

ООО «Регион девелопмент» планирует централизовать производство по выпуску модульных фасадов в районе с. Утешево. Компания получила земельный участок 2 га на льготной основе как реализующая масштабный инвестиционный проект стоимостью 140 миллионов рублей.

Тюменский завод «Ландис» производит мороженое с персиком и маракуйей.

Новую линейку мороженого выпустили в ООО «Ландис» в индустриальном парке «Боровский» под брендом «Тюменский пломбир» в начале 2025 г. Это рожок с клубникой и два ведерка — персик-маракуйя на сливках и клубника на сливках. Всего в производственной линейке предприятия насчитывается уже более 20 наименований холодного лакомства. Эскимо начали производить в июле 2024 года. Новую линию приобрели в лизинг по льготной ставке, за смену она способна выпускать до 60 тысяч штук. По заказу компании «Грин лайф » в форме эскимо производяти мороженое с пребиотиком для сублимирования. Также в линейке есть мороженое для детского питания.

В публикации использованы фото из открытых источников.

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