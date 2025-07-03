Завод «Поревит» построил новый цех тротуарной плитки в Тюменской области

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Завод тротуарной плитки «Поревит.Тюмень» успешно завершил очередной этап инвестиционного проекта по строительству нового цеха колотой продукции в Ялуторовске. Объём инвестиций составил 136,3 млн рублей, из которых часть предоставлена в виде финансовой поддержки по программе «Промышленность» в 2024 г. В рамках проекта построен современный цех, установлена высокотехнологичная производственная линия, расширен ассортимент выпускаемой тротуарной плиты, бордюрного камня и других элементов благоустройства. Новый цех позволит выпускать продукцию с уникальной фактурой, высокой прочностью и долговечностью. Реализация проекта — это новые рабочие места для жителей, приток налогов в местный бюджет, повышение инвестиционной привлекательности города и региона в целом.

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«Поревит» — новое градообразующее предприятие Ялуторовска. На трёх заводах здесь выпускают энергоэффективную продукцию для строительства жилья и коммерческой недвижимости. Газобетонные и силикатные блоки, панели, тротуарную плитку совершенствуют с каждым годом. Так, на заводе провели эксперименты на прочность, стойкость и звукоизоляцию. Силикатные блоки способны выдержать наезд 26-тонного грузовика. Шурупы, вкрученные в газобетон, не выдернуть под весом человека и не только. Силикатные стеновые плиты защитят от громкой музыки.

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О развитии города читайте в статье Ялуторовск — блинная столица России .

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