В Пермь поступили 30 новых трамваев

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В Пермь прибыли последние три вагона из 30, которые должны быть поставлены в наш город в рамках трехстороннего концессионного соглашения в 2023 году. Семь трамваев уже курсируют по маршрутам, остальные проходят необходимую техническую подготовку, и после ее завершения тоже приступят к работе на линиях города. Планируется, что до конца января 2024 года все новые трамваи будут выведены на маршруты.

Отметим, современные вагоны оснащены всем необходимым оборудованием. Отдельное внимание уделено доступности для маломобильных категорий пассажиров: вагон полностью низкопольный, на центральной площадке есть специальное место для инвалидной коляски, оборудованное ремнем безопасности и кнопкой связи с водителем, для плохо видящих пассажиров информационные таблички продублированы шрифтом Брайля. Также в салоне установлено отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур, есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, кнопки адресного открывания двери.

Отметим, в рамках концессионного соглашения помимо поставок трамваев, предусмотрена реконструкция 35 км трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Работы по обновлению путей стартовали в начале 2023 года. На сегодняшний день они завершены на улице Куйбышева. Близятся к окончанию — по ул. Дзержинского. В выходные там начнется обкатка трамвайных путей. По улице Мира работы идут полным ходом.

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