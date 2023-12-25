На малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» поднят Андреевский флаг

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«Наро-Фоминск» один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в свое время — из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции.

МРК «Наро-Фоминск» является одиннадцатым малым ракетным кораблем проекта 21631 «Буян-М», построенным на Зеленодольском ССЗ. Корабль войдет в состав 36-й бригады МРК, в которую входят 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. В Балтийске для него уже приготовлена вся необходимая инфраструктура.

Основными требованиями к МРК были высокая мореходность и возможность прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что обеспечило использование водометных движителей.

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