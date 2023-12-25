На морском тральщике «Лев Чернавин» поднят Андреевский флаг

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На корабле противоминной обороны «Лев Чернавин», построенном по проекту 12700 корабелами Средне-Невского судостроительного завода (входит в ОСК), подняли Андреевский флаг.

Корабль был заложен 24 июля 2020 года и стал восьмым по счету минным тральщиком, строящимся на СНСЗ по проекту «Александрит», разработанному ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК).

Тральщик носит имя Льва Давыдовича Чернавина, контр-адмирала, много лет командовавшего подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

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