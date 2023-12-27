Вторая очередь производства декоративной бумаги запущена в Калужской области

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Компания «Ультра Декор Рус» запустила на людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги — основы для мебельных плит. Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков".

В новый проект инвестировано 7,5 млрд рублей. Будет создано 160 дополнительных рабочих мест.

Открытие первой очереди предприятия по выпуску декоративной бумаги состоялось ровно год назад, и тогда собственники наметили планы по развитию. Сейчас в работе уже вторая очередь завода.

Создание нового производства позволит заместить импорт декоративной бумаги, даст импульс для развития отечественной мебельной промышленности.

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