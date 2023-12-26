В Кузбассе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

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В микрорайоне Красный Камень Киселевска в рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура КуZбасса» на 2014-2025 годы открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас в этом районе города проживает около 30 тысяч человек. Новый комплекс рассчитан на 90-100 человек ежедневно.

На первом этаже комплекса расположены входная группа, буфет, тренажерный зал с раздевалками и вспомогательные помещения. На втором этаже — бассейн на 40 человек с чашей 25×8,5 метров. Здесь же находятся удобные раздевалки, душевые, медицинские кабинеты, которые функционально связаны с бассейном.

Третий этаж включает универсальный спортивный зал, а также залы аэробики и восточных единоборств. В комплексе созданы условия для занятий людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе работает лифт.

© sport-kuzbass.ru

© sport-kuzbass.ru

© sport-kuzbass.ru

© sport-kuzbass.ru

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