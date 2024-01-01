В Улан-Удэ в авиатехникуме заработал учебно-производственный комплекс

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В УПК наладят производство деталей для вертолётов и изделий для нужд спецоперации: детекторы для беспилотных летательных аппаратов «Байкал-1», антидроновые ружья «Атаган», детали для разведывательно-ударного комплекса с БПЛА «БУРЯ-10».

На создание УПК было выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 10 миллионов — из республиканского, более 30 миллионов — от работодателя (АО «УУАЗ»), плюс 1,6 миллиона — собственные средства. Комплекс появился благодаря проекту «Профессионалитет».

В течение 2023 года был проведен ремонт в учебном корпусе, закуплено и запущено оборудование, пройдены программы повышения квалификации преподавателями.

«Созданы 12 зон под разные виды работ: слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и др. Учебно-производственный комплекс будет работать в трех основных направлениях: производство, практическое обучение по профильным профессиям и обучение по коротким образовательным программам», — отметили в пресс-службе.Улан-Удэнский авиационный техникум был создан в 1950 году с целью удовлетворения потребностей Улан-Удэнского авиационного завода в квалифицированных кадрах. Также техникум тесно сотрудничает с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением.

© rg.ru

© rg.ru

https://ria.ru/...d4bznh788314509

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