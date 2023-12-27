«Калашников» завершил поставки «Краснополь-М2»

АО «Концерн «Калашников» выполнило обязательства 2023 года на поставку составных частей снарядов «Краснополь-М2» в адрес заказчика.

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Изделия отгружены в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.

Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» предназначен для поражения неподвижных и движущихся целей, а также инженерных сооружений. «Краснополь-М2» имеет несколько режимов работы лазерной системы наведения. За счет изменения частоты или иных параметров лазерного луча и ГСН обеспечивается одновременное применение нескольких управляемых снарядов.

«Краснополь-М2» прекрасно проявил себя во время испытаний, — говорит президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. — К его преимуществам относятся стрельба на поражение цели без пристрелки на основе полной или сокращенной подготовки, высокая вероятность попадания в цель с первого выстрела, мощное действие боевой части, большая зона выбираемых ошибок подготовки данных для стрельбы, возможность применения БЛА для подсвета цели и высокая надежность».

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