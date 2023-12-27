В Саратове построен завод по производству кормов для рыб

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В Саратове ООО «Прометрика» реализовало проект по строительству нового завода.

Компания занимается производством корма для рыбоводных предприятий. Инвестиции составили 240 миллионов рублей, откроется 39 рабочих мест.

Инвестором закуплено новое оборудование, ведется его настройка, решается ряд инвестиционных и финансовых задач. Ранее компания воспользовалась льготным инвесткредитом Корпорации МСП, получила консультацию специалистов региональной Корпорации развития.

Саратовская компания «Прометрика» с 2015 года занимается производством кормов для ценных пород рыб. Предполагается, что новый завод будет производить 20 тысяч тонн продукции в год.

© sarnovosti.ru

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