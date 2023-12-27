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В Саратовской области произошло увеличение посевных площадей. Об этом стало известно от министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Увеличение посевных площадей составило на 3,3 тысячи га. Причиной стало выполнение задач по импортозамещению. Планируется, что данные меры позволят достичь к 2030 году 75% доли отечественных сортов и гибридов по семенам важнейших культур.

Что касается подсолнечника, то увеличение посевной территории составило 2 тысячи га. В планах наращивание объемов производства и применения отечественных семян, включая сахарную свеклу, подсолнечник и кукурузу.

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