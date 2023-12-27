Запущены новые производственные мощности для выпуска самолётов «Байкал» и «Ладога»

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На площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области введён в эксплуатацию новый производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации для выпуска лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» и турбовинтового регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога». Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

На площадке «Уктус» построены производственные корпуса, где созданы современные условия для производства высокотехнологичной авиатехники. Строительство производственной инфраструктуры включало возведение здания инженерно-технических служб площадью 1400 кв. м., универсального производственного корпуса площадью 6500 кв. м. и ангара площадью 1900 кв. м. для сервисного обслуживания и наземной технологической отработки новой авиатехники.

В настоящее время продолжается строительство многофункционального производственного корпуса площадью 10 500 кв. м, которое планируется завершить в 2024 году. На реализацию второй очереди проекта локализации высокотехнологичного производства авиатехники из федерального бюджета выделен инфраструктурный кредит в размере одного миллиарда рублей.

Ранее, в августе, универсальный производственный корпус был передан в аренду Уральскому заводу гражданской авиации. УЗГА осуществил завоз и установку в нём оборудования.

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