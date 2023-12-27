Минприроды передало в новые регионы более 11 тыс. единиц техники и баков для ТКО

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В 2023 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области для создания системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) от Минприроды России получили мусоровозы, бункеровозы, бульдозеры, а также контейнеры и бункеры. Всего — более 11,6 тысячи единиц.

Оборудование приобретено по национальному проекту «Экология». Соответствующую субсидию Минприроды России ранее направило ППК «Российский экологический оператор».

Донецкая Народная Республика для создания системы ТКО получила 4 042 мусорных контейнера и 31 мусоровоз. Муниципальные предприятия Луганской Народной Республики — 1 907 контейнеров и бункеров и 57 мусоровозов и бункеровозов. Последняя поставка — 12 бункеровозов и мусоровозов — прибыла в регион в ноябре.

В ноябре Запорожская область получила заключительную партию мусоровозов — 19 единиц. Всего в регионе на службе муниципальных предприятий 30 спецмашин. Кроме того, регион обеспечен 3 972 контейнерами для сбора мусора.Херсонская область по линии Минприроды получила 1,5 тысячи мусорных контейнеров, 30 бункеров, 32 специализированных автомобиля, в числе которых, кроме мусоровозов и бункеровозов, автомобиль УАЗ «Патриот», два бульдозера, два экскаватора, манипулятор, седельный тягач, трал.

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