Итоги российской космонавтики в 2023 году

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Центр внутренних и внешних коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос» выбрал наиболее значимые события в российской космонавтике, произошедшие в этом году.

Продолжение рекордной серии пусков

Уже более пяти лет продолжается рекордная серия безаварийных пусков российских ракет космического назначения, которая к настоящему времени достигла 117 пусков.

В 2023 году состоялись 19 пусков российских ракет космического назначения: девять — с космодрома Байконур, семь — с космодрома Плесецк и три — с космодрома Восточный. Среди них 17 пусков ракет-носителей семейства «Союз-2» (девять «Союз-2.1а», шесть «Союз-2.1б» и два «Союз-2.1в») и два пуска ракеты-носителя «Протон-М». Все они прошли успешно.

В июне 2023 года в ходе пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный на орбиты были выведены 40 российских космических аппаратов — гидрометеорологический «Метеор-М» № 2-3 и 39 малых спутников, созданных, в частности, в рамках программы «УниверСат» и в интересах проекта Space-Pi. Одновременный запуск такого количества российских спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики.

Финансовые показатели

Этот год Госкорпорация «Роскосмос» заканчивает с консолидированной выручкой на 24 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Убыток удалось минимизировать: по итогам 2022 года — 18,3 млрд рублей, что почти втрое меньше прогнозного. В 2023 году тенденция сохранится, а на рубеже 2025-2026 годов планируется полностью стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в отрасли.

Продление эксплуатации МКС

В апреле 2023 года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции об одобрении Правительством Российской Федерации продления участия нашей страны в проекте до 2028 года включительно.

Перед этим в феврале 2023 года Научно-технический совет Госкорпорации одобрил решение Совета главных конструкторов о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года включительно. В марте 2023 года оно было одобрено Государственной комиссией. На основании этого Роскосмос направил в Правительство Российской Федерации соответствующие предложения.

Перекрестные полеты на МКС

В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя Роскосмоса и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно.

В июле и декабре 2023 года подписаны два дополнения к договоренности об исполнении соглашения между Роскосмосом и NASA в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

Годовые экспедиции на МКС

В сентябре 2023 года посадкой пилотируемого корабля «Союз МС-23» успешно завершен годовой полет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Продолжительность их пребывания на МКС составила 371 сутки. В ходе полета они полностью выполнили программу научных исследований и экспериментов, обеспечили работоспособность российского сегмента и осуществили шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 39 часов 44 минуты.

Одновременно с этим в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24» на МКС прибыли участники следующего годового полета — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, возвращение которых на Землю запланировано на 23 сентября 2024 года.

Разработка Российской орбитальной станции

В июне 2023 года Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева завершила разработку эскизного проекта Российской орбитальной станции. Он прошел экспертизу в головных научно-исследовательских организациях Госкорпорации, по результатам которой был скорректирован. Эскизный проект представлен в Роскосмос для окончательного принятия.

По итогам совещания по развитию космической отрасли в октябре 2023 года Юрий Борисов сообщил, что дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС.

Станцию планируется развернуть на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса в два этапа. На первом этапе ожидаются запуски научно-энергетического модуля (в 2027 году), узлового и шлюзового модулей (в 2028 году) и базового модуля (в 2029 году). На втором этапе до 2032 года РОС намечается дооснастить целевыми модулями, в том числе свободнолетающим.

Реализация проекта «Сфера»

В этом году Госкорпорация продолжила реализацию федерального проекта «Сфера», который включает орбитальные группировки космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

В октябре 2023 года Роскосмос заключила контракт с компанией «Решетнев» на создание шести спутников системы широкополосного доступа в Интернет «Скиф», запуск которых намечается в 2026—2027 годах. В ноябре 2023 года были завершены летные испытания демонстрационного космического аппарата «Скиф-Д», который позволил защитить орбитально-частотный ресурс системы «Скиф» и отработать технологии доступа в Интернет.

В сентябре 2023 года Госкорпорация подписала договор с компанией «Решетнев» на изготовление пяти опытных и 132 штатных спутников системы передачи данных «Марафон IoT». Кроме того, предприятие создает экспериментальный космический аппарат «Марафон». Спутники будут производиться компанией «Решетнев» на принципах конвейерной сборки — одного из самых приоритетных направлений в Роскосмосе, а их выведение на орбиту планируется в 2024—2028 годах.

В мае 2023 года завершено проектирование космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4», запуск которого ожидается в 2026 году. В ноябре 2023 года компании «Газпром космические системы» и «Решетнев» заключили контракт на создание спутника связи «Ямал-501», выведение которого на орбиту намечается в 2026 году.

Кроме того, в 2023 году в интересах проекта «Сфера» начата разработка системы глобального мониторинга Земли «Грифон», в состав которой войдут 136 малых космических аппаратов. Первые четыре демонстрационных спутника планируется запустить в 2024 году.

Возобновление лунной программы

В августе 2023 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» была запущена автоматическая станция «Луна-25» — первый за почти полвека отечественный космический аппарат для исследования естественного спутника Земли.

На этапе перелета к Луне станция сделала первые снимки из космоса с помощью телевизионного комплекса СТС-Л. После выхода на орбиту искусственного спутника Луны станция провела съемку южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны прибором АДРОН-ЛР, получила параметры окололунной космической плазмы прибором АРИЕС-Л и окружающей плазмы на окололунной орбите с прибора ПмЛ.

19 августа 2023 года в 14:57 по московскому времени в результате выдачи корректирующего импульса с отклонением от расчетных параметров станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны. В настоящее время продолжаются исследования по выяснению причин нештатного функционирования космического аппарата, а также формируется комплекс мероприятий по недопущению в будущем подобных ситуаций.

Юрий Борисов подчеркнул, что российская лунная программа будет продолжена. В 2027 году планируется запуск станции «Луна-26» для исследований с лунной полярной орбиты, в 2028 году — посадочной «Луны-27» для взятия и изучения образцов лунного грунта.

Пополнение орбитальной группировки

В феврале 2023 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 был запущен гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 4. В мае 2023 года после завершения летных испытаний он начал использоваться по целевому назначению, благодаря чему Россия впервые в истории развернула на геостационарной орбите полную группировку из трех гидрометеорологических космических аппаратов.

В мае 2023 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» был выведен на орбиту радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 1, предназначенный для круглосуточного всепогодного радиолокационного наблюдения Земли в среднем и высоком разрешениях. Космический аппарат находится на завершающей стадии летных испытаний.

В июне 2023 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был запущен гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3. Он решает не только мониторинговые задачи в интересах Росгидромета, но и обеспечивает ретрансляцию сигналов международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Космический аппарат находится на завершающей стадии летных испытаний.

В декабре 2023 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был запущен высокоэллиптический гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 2. Космический аппарат находится на стадии летных испытаний.

Кроме того, в рамках программы «УниверСат» было запущено девять космических аппаратов размерности CubeSat, информация с которых по заключению Росгидромета и Минтранса может использоваться для ведомственных задач.

В 2024 году орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли планируется пополнить космическими аппаратами радиолокационного наблюдения «Обзор-Р» № 1 и «Кондор-ФКА» № 2, оптико-электронного наблюдения «Ресурс-П» № 4, «Аист-2Т» № 1 и № 2, гидрометеорологического назначения «Метеор-М» № 2-4 и мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера-М» № 1, № 2, № 3 и № 4.

Повышение потребительских характеристик ГЛОНАСС

В 2023 году на орбиту успешно выведен космический аппарат «Глонасс-К2», излучающий новые навигационные сигналы с кодовым разделением в диапазонах L1, L2 и L3. Они излучаются совместно с традиционными сигналами с частотным разделением в диапазонах L1 и L2.

С запуском «Глонасса-К2» внедрена беззапросная квантово-оптическая система на базе отечественных квантово-оптических систем, позволяющая измерять псевдодальность в оптическом диапазоне. Обработка измерений позволяет осуществлять сравнение шкал времени бортовых и наземных стандартов на ранее недостижимом пикосекундном уровне точности. Достигнутый уровень точности является достаточным для калибровки беззапросных измерительных трактов в интересах перспективных космических аппаратов системы ГЛОНАСС, включая тракты запросных систем, межспутниковых линий, а также ионосферно-свободных линейных комбинаций измерений беззапросных измерительных средств по сигналам с частотным и кодовым разделением.

В 2024 году продолжится обновление орбитальной группировки запусками спутников «Глонасс-К» и еще одного космического аппарата «Глонасс-К2».

Международное сотрудничество по спутниковой навигации

В марте 2023 года в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств учреждена подкомиссия по сотрудничеству в области спутниковой навигации, возглавляемая от российской стороны генеральным директором Роскосмоса.

В октябре 2023 года состоялось первое заседание подкомиссии, на котором обсуждены вопросы реализации российско-китайских проектов по спутниковой навигации, в частности, по размещению и обеспечению стабильной работы измерительных станций на территории России и Китая, созданию совместной лаборатории времени для обеспечения взаимодополняемости системных шкал времени, разработке платформы тестирования российской и китайской системы функциональных дополнений космического базирования, проведению измерений и оценке характеристик систем ГЛОНАСС и Beidou на территории России и Китая, обеспечению стабильного функционирования совместного центра информационной поддержки пользователей двух навигационных систем, применению систем ГЛОНАСС и Beidou в различных областях экономики стран.

В октябре 2023 года делегация Роскосмоса приняла участие в 17-м заседании международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам, на котором обсуждены и приняты рекомендации по обеспечению совместимости и взаимодополняемости систем. Результаты данного заседания представлены в Генеральную ассамблею ООН.

Космические программы Союзного государства

В 2023 году успешно завершена реализация научно-технической программы Союзного государства «Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси» («Интеграция-СГ»), выполнявшаяся кооперацией российских и белорусских организаций с 2020 года.

В августе 2023 года организациями Роскосмоса начата реализация российской части новой программы Союзного государства «Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства» («Комплекс-СГ»). Программа была утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства № 37 от 30 ноября 2022 года.

С 2013 года на постоянной основе действует совместная российско-белорусская рабочая группа, созданная Роскосмосом и Национальной академией наук Беларуси. В задачи рабочей группы входят организация детальной и качественной проработки предложений о рекомендуемых к реализации перспективных программах Союзного государства по космической тематике, поддержка и содействие дальнейшему развитию сотрудничества между организациями и предприятиями Госкорпорации и НАН Беларуси.

В 2023 году в ходе заседаний рабочей группы, проводившихся в Минске на площадке НАН Беларуси, были рассмотрены актуальные вопросы рабочего взаимодействия как на уровне Роскосмоса и НАН Беларуси, так и на уровне ключевых российских и белорусских организаций, участвующих в сложившейся за многие годы сотрудничества эффективной «космической» кооперации. Основное внимание уделялось анализу и предварительному отбору поступающих материалов по формированию совместных российско-белорусских предложений о разработке новых перспективных программ и проектов Союзного государства по космической тематике.

Продолжение строительства космодрома Восточный

В 2023 году реализовывался комплекс мероприятий, направленных на завершение строительства объектов первой очереди космодрома Восточный, а также строительство объектов второй очереди. Основные усилия в работе были направлены на создание объектов, обеспечивающих начало летных испытаний ракеты-носителя «Ангара».

В сентябре 2023 года введены в эксплуатацию три жилых дома в микрорайоне «Звездный» города Циолковский.

Завершены основные строительно-монтажные работы по созданию главного объекта второй очереди космодрома — стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур». В декабре 2023 года успешно завершен первый этап комплексных испытаний комплекса с полноразмерным макетом «Ангара-НЖ». Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный планируется весной 2024 года.

Велись работы по созданию аэропортового комплекса космодрома. В августе 2023 года по результатам выполнения технического рейса воздушным судном государственной авиации Роскосмоса подтверждена готовность взлетно-посадочной полосы комплекса к приему и выпуску воздушных судов в простых метеоусловиях и в дневное время суток. Для посадки вертолетов обеспечена готовность комплекса в полном объеме.

В этом году развернуты работы по созданию ряда объектов второй очереди, в том числе монтажно-испытательного корпуса на техническом комплексе, предназначенного для подготовки ракет тяжелого класса.

Создание многоразовых средств выведения

В марте 2023 года Ракетно-космический центр «Прогресс» начал техническое проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ», в состав которого входит ракета-носитель среднего класса «Амур» на сжиженном природном газе с возвращаемым блоком первой ступени. Завершение технического проектирования планируется в конце 2024 года.

В июле 2023 года была проведена рекогносцировка районов приземления первой ступени в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) при пусках с космодрома Восточный.

Реализация данной программы позволит создать новую отечественную ракету-носитель, соответствующую мировым трендам космонавтики.

В 2023 году Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева продолжил научно-исследовательскую работу по подтверждению ключевых технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона» вертикального взлета и посадки, которая будет способна как выводить грузы на орбиту, так и возвращать их обратно на Землю, а также использоваться как транспортное средство при суборбитальных полетах типа «точка-точка» неограниченной дальности.

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