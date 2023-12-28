Завершена реконструкция гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна

© mintrans.gov.ru

Получено заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В рамках реализации проекта на 17 перекатах реки Енисей были выполнены дноуглубительные работы для поддержания гарантированной глубины в 3 метра. Из русла реки извлечено порядка 300 000 м3 донного грунта. Завершено устройство дамбы, предназначенной для выравнивая потока реки. В тело дамбы уложено около 190 тыс. куб. м камня и галечного грунта.

Поставлена и смонтирована система мониторинга и контроля средств навигационного оборудования, включающая в себя 903 навигационных знака (буя), оснащенных навигационными фонарями, 113 из которых оснащены функцией мониторинга и каналом передачи данных по GSM, либо по спутниковым каналам. Для управления системой рабочие места операторов в городах Красноярск и Енисейск оснащены видеостеной, мониторами, серверным и компьютерным оборудованием.

Реконструкция объекта проведена без помех для судоходства.

Грузооборот в Енисейском бассейне внутренних водных путей в 2022 году вырос на 22% и составил более 6 млн тонн. По Енисею перевозят стройматериалы, оборудование, продовольствие, медикаменты и топливо, в том числе, доставляют уголь, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы в отдаленные территории региона.

Енисей — это самая многоводная река России. Енисейский бассейн считается одним из самых перспективных для освоения благодаря своим гидроэнергоресурсам.

https://t.me/fk...m_official/1382

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.