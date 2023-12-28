Российские автозаводы наращивают производство автотранспорта

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Легковые автомобили

В России в ноябре было выпущено 64,2 тыс. легковых автомобилией. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Выпуск автотранспорта увеличился на 8% по сравнению с октябрём, когда было произведено 59,2 тыс. автомобилей.

Всего по данным Росстата за 11 месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 482 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Грузовые автомобили

Производство грузовых автомобилей в январе — ноябре составило 151 тыс. единиц, что на 20,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В последний месяц осени с российских конвейеров сошло 16,8 тыс. грузовиков — это на 49,1% больше, чем годом ранее.

И на 1,2% больше, чем в октябре.

Автобусы

В ноябре 2023 года автобусов технически допустимой максимальной массой не более 5 т было произведено 3,0 тыс. шт., что в 2,1 раза больше, чем в ноябре 2022 года, и на 17,6% больше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года их выпущено 20,9 тыс. шт., что на 82,4% больше, чем за январь-ноябрь 2022 года.

Автобусов технически допустимой максимальной массой более 5 т выпущено 1,4 тыс. шт., что на 17,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 6,6% больше, чем в октябре 2023 года. За январь-ноябрь 2023 года собрано 12,5 тыс. автобусов технически допустимой максимальной массой более 5 т, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Трамваи

В ноябре 2023 года собран 41 трамвай, что на 28,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и в 2,2 раза больше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года собрано 256 трамваев, что на 8,0% больше, чем в январе-ноябре прошлого года.

Троллейбусы

Выпущено 46 троллейбусов, что на 84,0% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 32,4% меньше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года собрано 524 троллейбуса, что в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года.

https://www.met.../ru/news/156748

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