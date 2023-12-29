ОАК выполнила ГОЗ в 2023 году

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Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году изготовили и передали Минобороны России новые серийные самолеты оперативно-тактической авиации Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, военно-транспортной авиации Ил-76МД-90А, а также учебно-боевые самолеты Як-130.

В конце декабря филиал ПАО «Ил» — Авиастар передал очередной самолет Ил-76МД-90А, завершающий поставки текущего года в интересах военно-транспортной авиации. Предприятие на 20% увеличило объемы выпуска.

АО «Туполев» выполнило обязательства по программе модернизации и производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, также выполнены работы по ремонту самолетов дальней авиации Ту-22М3.

Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол» выполнил работы по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Важнейшим направлением работы является восстановление и поддержание исправности самолетов, выполнение заводских ремонтов авиационной техники, блоков и агрегатов, закупка новых комплектующих для обеспечения бесперебойного функционирования всего парка боевой авиации.

Производственные возможности предприятий ОАК полностью обеспечивают выполнение всех поставленных задач."Предприятия ОАК в срок выполнили свои обязательства в рамках гособоронзаказа по контрактам текущего года. По ряду позиций мы обеспечили поставку военной техники с опережением графиков. Нарастающими темпами обеспечиваем производство самолетов пятого поколения Су-57.

Увеличили объемы выпуска военно-транспортных самолетов. Продолжаем выполнять задачи по программам стратегической авиации. На 30 процентов увеличены объемы производства по самолетам оперативно-тактической авиации. Наши многофункциональные комплексы показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Кроме того, обратная связь в результате эксплуатации позволяет нашим инженерам и конструкторам оперативно совершенствовать авиационную технику и обеспечивать модернизацию на более высоком технологическом уровне", — сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

В новом году стоит задача обеспечения ритмичного производства и поставок новых самолётов, особо востребованных Минобороны России, а также поддержание исправности и оперативное восстановление летной годности самолётов в условиях проведения СВО.Также планируется дальнейшее наращивание выпуска самолётов военно-транспортной авиации, в том числе закладываются основы для создания перспективных самолётов ВТА сверхтяжелого и легкого классов.Для обеспечения возрастающего объема производства ОАК создает условия для привлечения новых кадров.

В 2023 году заработная плата на предприятиях ОАК по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, по некоторым заводам больше 20%. В 2023 году стартовала единая корпоративная жилищная программа группы ОАК, по которой работники могут получить компенсацию процентов или части первоначального взноса по ипотеке, а также средства на аренду жилья. Группа ОАК увеличила финансирование социальных программ в 2023 году на 28%. На эти цели направлено порядка 4,7 млрд руб. Среди наиболее востребованных работниками социальных программ: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортный отдых и лечение, обеспечение льготным питанием, негосударственное пенсионное обеспечение, оказание материальной помощи.ОАК обеспечивает развитие персонала.

В 2023 году прошли повышение квалификации или переподготовку более 42 тысяч сотрудников предприятий корпорации, это почти каждый второй работник.

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