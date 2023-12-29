Новейший пожарный вертолет Ростеха Ка-32А11М прошел сертификацию

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В ходе сертификационных испытаний Ка-32А11М выполнил более 100 полетов. На основе полученных данных специалисты произвели оценку работоспособности двигателей и основных систем, а также летно-технических характеристик винтокрылой машины. Также были проведены стендовые испытания по оценке устойчивости вертолета и его систем к электромагнитным полям высокой интенсивности и к разрядам молний. Ка-32А11М продемонстрировал возможность выполнения безопасного взлета и посадки в случае отказа одного из двигателей.

На вертолете установлены отечественные двигатели ВК-2500ПС-02 с цифровой системой автоматического регулирования и контроля БАРК-6В-7С. Ее применение дает возможность поддерживать оптимальный диапазон мощности, в том числе, при эксплуатации в высокогорье и в районах с жарким климатом.

На Ка-32А11М доработана система охлаждения, что позволит эксплуатировать вертолет при экстремально высоких температурах. В то же время, одно из преимуществ вертолетов новой модификации — возможность бороться с огнем даже в сильные морозы, до -20 градусов по Цельсию, что реализовано впервые в мире. Новейшая российская система пожаротушения СП-32 оснащена электроподогревом створок сброса воды, шлангов и помп. Ее вместимость — до 4000 литров воды и до 400 литров пеноагента. Она заполняется за 60 секунд, а цифровое управление створками бака позволяет управлять интенсивностью тушения. Кроме того, в системе предусмотрен аварийный сброс воды.

«Ка-32А11М сертифицирован по категориям „А“ и „В“, что подтверждает соответствие самым строгим российским и международным нормам безопасности полетов. Модернизация расширила возможности одного из лучших в мире пожарных вертолетов при работе в сложных природных и климатических условиях. Планируется не только выпуск новых машин, но и модернизация находящихся в эксплуатации Ка-32 до уровня Ка-32А11М», — рассказали в холдинге «Вертолеты России».

Одним из преимуществ вертолетов типа Ка-32 является высокая маневренность и точность. Соосная схема обеспечивает устойчивость на режиме висения, повышенную маневренность и высокую тяговооруженность. Это особенно важно при тушении пожаров в горах и среди городской застройки, выполнении аварийно-спасательных работ, трелевке леса, перевозке грузов. С помощью водяной пушки Ка-32А11М может тушить пожары на высотных зданиях и объектах. В перечень дополнительных опций вертолета входят также подвесное водосливное устройство емкостью до 5 тонн и различное аварийно-спасательное оборудование.

«В течение полутора лет эксперты рабочей группы Росавиации, в состав которой входили представители „Авиарегистра России“, сертификационнных центров ГосНИИ ГА, ЦИАМ им. П.И. Баранова, участвовали в сертификационных работах по оценке соответствия обязательным требованиям норм летной годности. Результаты успешно выполненных работ были согласованы и одобрены экспертами. Специалистами Росавиации по завершению работ оперативно выполнена оценка результатов и подготовлен одобрительный документ», — сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

Вертолеты семейства Ка-32 выпускаются на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

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