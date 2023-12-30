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Судостроение и судоходство

Росморпорт перевел первую береговую станцию ГМССБ на отечественное программное обеспечение

ФГУП «Росморпорт» завершило работы по техническому перевооружению оборудования береговой станции Калининград морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

 © morflot.gov.ru

В результате проведенных мероприятий специалистами Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала предприятия впервые развернут полностью отечественный программно-аппаратный комплекс, соответствующий национальным и международным требованиям в области ГМССБ.

Исполнителем работ по техническому перевооружению разработана и выпущена новая платформа приемо-передающего оборудования. Также создано специализированное программное обеспечение, которое включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Работы проведены во исполнение Указа … «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных приказом Минцифры России, и плана ФГУП «Росморпорт» по переходу на использование российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры на период 2022-2024 годы.

Справка:

Береговая станция Калининград морского района А2 ГМССБ введена в эксплуатацию в мае 2000 года. В ее состав входят центр управления связью, совмещенный с приемной радиостанцией, расположенный в поселке Большое Исаково, и передающая радиостанция, расположенная в поселке Красное Гурьевского городского округа Калининградской области.

Береговая станция предназначена для несения непрерывного радионаблюдения на частотах ГМССБ в ПВ-диапазоне, организации оперативной связи между судами и морским спасательно-координационным центром в морском порту Калининград для организации спасательных операций и осуществляет автоматическое выполнение процедур обработки вызова бедствия, срочности и безопасности.

 © morflot.gov.ru

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Источник: https://morflot.gov.ru/novosti/lent...estvennoe-programmnoe-obespechenie/

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