Росморпорт перевел первую береговую станцию ГМССБ на отечественное программное обеспечение

ФГУП «Росморпорт» завершило работы по техническому перевооружению оборудования береговой станции Калининград морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

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В результате проведенных мероприятий специалистами Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала предприятия впервые развернут полностью отечественный программно-аппаратный комплекс, соответствующий национальным и международным требованиям в области ГМССБ.

Исполнителем работ по техническому перевооружению разработана и выпущена новая платформа приемо-передающего оборудования. Также создано специализированное программное обеспечение, которое включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Работы проведены во исполнение Указа … «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных приказом Минцифры России, и плана ФГУП «Росморпорт» по переходу на использование российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры на период 2022-2024 годы.

Справка: Береговая станция Калининград морского района А2 ГМССБ введена в эксплуатацию в мае 2000 года. В ее состав входят центр управления связью, совмещенный с приемной радиостанцией, расположенный в поселке Большое Исаково, и передающая радиостанция, расположенная в поселке Красное Гурьевского городского округа Калининградской области. Береговая станция предназначена для несения непрерывного радионаблюдения на частотах ГМССБ в ПВ-диапазоне, организации оперативной связи между судами и морским спасательно-координационным центром в морском порту Калининград для организации спасательных операций и осуществляет автоматическое выполнение процедур обработки вызова бедствия, срочности и безопасности.

© morflot.gov.ru

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