В пригородном поселке Бурятии в преддверии Нового года открылся новый корпус школы

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Новый корпус нижне-иволгинской школы ввели в эксплуатацию в преддверии Нового года, 29 декабря.

МОУ Нижне-Иволгинская СОШ на 250 мест построена в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Она стала 34-ой по счету школой, построенной в Бурятии в период с 2017 по 2023 годы.

Классы начального общего образования обособлены в отдельный блок со своим гардеробом и санузлами, имеется игровая. Для учеников 5-11 классов оборудованы новой мебелью и техникой кабинеты биологии, химии, физики с лаборантскими, кабинеты информатики, русского языка и литературы, математики, истории, географии, ОБЖ, иностранного языка, мастерская по обработке дерева и металла, кабинет домоводства.

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Новый корпус школы также включает столовую на 125 мест с пищеблоком, зал хореографии, спортивный зал с тренерской, снарядной, раздевальными комнатами с душевыми кабинами и санузлами, медицинский блок.

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

© ulanude.bezformata.com

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