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Детские сады и школы

В пригородном поселке Бурятии в преддверии Нового года открылся новый корпус школы

 © primamediamts.servicecdn.ru

Новый корпус нижне-иволгинской школы ввели в эксплуатацию в преддверии Нового года, 29 декабря.

МОУ Нижне-Иволгинская СОШ на 250 мест построена в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Она стала 34-ой по счету школой, построенной в Бурятии в период с 2017 по 2023 годы.

Классы начального общего образования обособлены в отдельный блок со своим гардеробом и санузлами, имеется игровая. Для учеников 5-11 классов оборудованы новой мебелью и техникой кабинеты биологии, химии, физики с лаборантскими, кабинеты информатики, русского языка и литературы, математики, истории, географии, ОБЖ, иностранного языка, мастерская по обработке дерева и металла, кабинет домоводства.

 © ulanude.bezformata.com

Новый корпус школы также включает столовую на 125 мест с пищеблоком, зал хореографии, спортивный зал с тренерской, снарядной, раздевальными комнатами с душевыми кабинами и санузлами, медицинский блок.

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

 © ulanude.bezformata.com

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Источник: https://ulanude.bezformata.com/list...lsya-noviy-korpus-shkoli/126006633/

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новая школа, сельская жизнь, Бурятия
  • Серёга РУ Серёга РУ
    31.12.2307:47:33

    Странно, что везде розовые кабинеты. Но ещё более странно. что на фасаде школы написано на бурятском языке. Там что, всё обучение ведётся на этом языке? Нет. Так зачем этот националистический выпендреж? Все названия школьных вывесок в РФ должны быть на русском языке, как языке межнационального общения. А уже потом пусть распределяются по классам, где и как изучать местные языки тех народов, где расположена школа. А тут прям национализмом попахивает.

    #1274966
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