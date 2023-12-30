В Перми сдали в эксплуатацию сразу три новых школы

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В Перми сдали в эксплуатацию три новых школы. Речь идет о новом корпусе школы «Точка» на 1050 мест, школе на 1050 учащихся на улице Кронштадтская, 41 и новом корпусе гимназии № 33 на 825 мест.

Всего за год благодаря нацпроекту «Образование» построили по всему региону 10 школ.

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